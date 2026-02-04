Cuba regista temperatura mínima recorde de zero graus

A estação meteorológica de Indio Hatuey "registou um valor de 0 graus Celsius, atingindo pela primeira vez o ponto de congelamento no território cubano e representando um novo recorde nacional" de temperatura mínima, indicou o instituto Insmet na sua página do Facebook.

O recorde anterior, de 0,6 °C, foi registado em 1996 na província de Mayabeque, vizinha de Matanza.

O Centro Meteorológico Provincial de Matanzas confirmou a presença de geada nas plantações da região de Indio Hatuey, um fenómeno pouco comum numa ilha com um clima tropical.

Cuba dispõe de registos meteorológicos desde meados do século XIX, embora os mais fiáveis sejam os datados a partir da segunda metade do século XX.

Segundo o Insmet, a descida invulgar das temperaturas em Cuba explica-se pela chegada de uma frente fria muito intensa proveniente da América do Norte, que arrastou uma massa de ar polar para as Caraíbas.

A combinação de céu limpo, ar seco e ventos fracos durante a noite favoreceu um arrefecimento rápido, que fez com que as temperaturas caíssem para níveis pouco habituais numa ilha habituada ao calor durante quase todo o ano.

Parte dos Estados Unidos está sujeita a um frio intenso desde a passagem de uma enorme tempestade de inverno que causou dezenas de mortes, deixou centenas de milhares de pessoas sem eletricidade e semeou o caos no tráfego aéreo.

Na Flórida, o estado dos EUA conhecido pelas suas praias e calor, a cerca de 150 quilómetros de Cuba, estas condições provocaram um fenómeno curioso: a queda de iguanas, entorpecidas pelo frio.