CUP abstém-se e adia tomada de posse de Jordi Turull

O Presidente do Parlamento da Catalunha, Roger Torrent, tinha marcado uma sessão de investidura relâmpago para esta tarde, a partir das 17h00 locais (16h00 em Lisboa), numa tentativa de se antecipar à justiça espanhola.



No entanto, a tomada de posse não poderá acontecer esta tarde, uma vez que um dos partidos necessários para aprovar o candidato com maioria absoluta, a CUP, que conta com quatro deputados no Parlamento regional, anunciou que se vai abster na votação desta quinta-feira.



Turull conta apenas com os votos do Juntos pela Catalunha (JxCat) e da Esquerda Republicana (ERC), o que não lhe garante de imediato os votos necessários para alcançar a maioria absoluta



Com esta decisão, o candidato fica aquém dos 68 votos necessários e terá de ser aprovado com uma segunda votação num novo plenário, a realizar-se nas próximas 48 horas, segundo o El País.



"O nosso conselho político decidiu manter as quatro abstenções para a investidura de Jordi Turull. Continuamos a insistir, não é quem, é o quê. Viemos para fazer a República", lê-se num tweet da conta oficial da CUP (Candidatura de Unidade Popular).





El nostre consell polític ha decidit mantenir les 4 abstencions a la investidura de Jordi Turull.

Seguim insistint, no és el qui, és el què. Hem vingut a fer República.



“Não podemos condicionar a nossa ação política à ação repressiva do Estado. Desde o primeiro momento, dissemos que havia que continuar o embate com um programa de Governo por uma legislatura valente que continue o mandato do referendo de 1 de outubro”, diz ainda a CUP em comunicado.“Consideramos que o Estado espanhol quer condicionar a ação política através da justiça e não o podemos permitir. Devemos coordenar a ação anti-repressiva para sermos mais fortes politicamente, mas isso não significa fazer política à revelia do juíz Llarena. Nesse sentido, reiteramos que a convocatória da sessão de investidura foi uma decisão de ERC e do JxCat”, acrescenta.