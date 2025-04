Currículo em pirataria informática. Antigo funcionário de Musk desempenha papel importante no governo dos EUA

Christopher Stanley, de 33 anos, é atualmente conselheiro sénior no gabinete do procurador-geral adjunto dos EUA. Até aceder a este cargo de importância, Stanley trabalhou na empresa de media X, antes Twitter, e na empresa de lançamentos espaciais Space X, ambas propriedade de Elon Musk, e mais recentemente no Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês) liderado por Musk e que Donald Trump criou para reduzir a burocracia federal.







Apesar de Elon Musk apregoar a transparência no seio do DOGE, o certo é que existe pouca informação pública sobre as responsabilidades e o histórico da sua equipa. A agência Reuters afirma que não foi possível determinar as responsabilidades específicas de Stanley no Departamento de Justiça dos EUA, assim como também não conseguiu apurar se o engenheiro continua empregado pela X e pela SpaceX.



Currículo em pirataria informática





Segundo a Reuters, dez anos antes de se juntar às empresas de Musk, Stanley geriu uma série de sites e fóruns online relacionados com pirataria de softwares, jogos de vídeo e hacking, de acordo com os dados de registo preservados pela empresa de inteligência na Internet. Nessa altura, com 19 anos, sob pseudónimos que ainda usa como eNkrypt e Reneg4d3, gabou-se de ter invadido páginas de Internet em pelo dois fóruns, de acordo com mensagem arquivadas. "Já não pirateio Paypals, não obtenho acesso remoto ao computador de outras pessoas , nem exploro páginas online como o StickAM (streaming de vídeo)", segundo uma publicação arquivada de 2010 no eletronic.net.







Embora tenha afirmado que se tinha distanciado da pirataria informática numa publicação de 2010, então com 19 anos, em 2014 publicou um vídeo no Youtube que mostra o seu envolvimento na violação de dados de clientes de um grupo de hackers rival.



Ao serviço do Governo dos EUA





Questionado pela Reuters sobre este assunto, o Departamento da Justiça não comentou o papel desempenhado atualmente por Stanley nem o seu passado, mas confirmou que ele tinha uma autorização de segurança ativa que antecedeu o seu emprego no DOGE.





Em declarações à Reuters, a procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, disse que tinha "total confiança na capacidade de Chris para ajudar o governo federal". Ao contrário de vários antigos funcionários do Departamento de Justiça dos EUA que manifestaram preocupação com a contratação de Christopher Stanley.





Segundo o DOJ, Stanley é classificado como um "funcionário especial do Governo", assim como Elon Musk, e não recebe um salário do Governo.







Christopher Stanley, a Casa Branca, a SpaceX e a X não responderam aos pedidos de comentário da Reuters.