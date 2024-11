Musk nomeado por Trump para melhorar eficiência da máquina governamental

Foto: Carlos Barria - Reuters

Algo que o próprio Trump se recusou a fazer, em 2020, quando perdeu as eleições presidenciais, precisamente frente a Joe Biden.



O encontro entre os dois, na Sala Oval, está previsto para as 16h00, hora de Lisboa. Joe Biden recebe esta quarta-feira, na Casa Branca, o presidente eleito dos Estados Unidos. Donald Trump regressa a um local que bem conhece, no âmbito do processo de transição de poder.O encontro entre os dois, na Sala Oval, está previsto para as 16h00, hora de Lisboa. A cerimónia de posse de Donald Trump vai acontecer a 20 de Janeiro do próximo ano.



Enquanto Trump começa a preparar o futuro, também esta quarta-feira, o chefe da diplomacia norte americana está de visita a Bruxelas para conversações de emergência com os parceiros europeus. O objetivo é tentar acelerar a ajuda à Ucrânia, antes da tomada de posse de Donald Trump.



Antony Blinken tem encontros agendados com o secretário geral da NATO, Marke Rutte, para além de reuniões com responsáveis da União Europeia.



A deslocação do secretário de Estado norte-americano ocorre numa altura de incerteza na Ucrânia e em muitas capitais da Europa sobre a continuidade do apoio a Kiev após a eleição presidencial de Trump, na semana passada, à qual se junta uma crise política na Alemanha.

