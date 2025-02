Ucrânia. Putin aceita europeus nas conversações de paz e EUA na exploração de minérios

As conversações arrancaram na semana passada em Riade, ao mais alto nível, sem a presença de europeus ou ucranianos, dias depois de uma conversa telefónica entre Putin e o presidente norte-americano, Donald Trump.Em entrevista televisiva, o líder russo mostrou-se igualmente favorável a investimentos norte-americanos na exploração de minerais estratégicos nos territórios ucranianos atualmente ocupados pelo exército russo e que o Kremlin considera seus.Há aqui certas reservas. Estamos prontos para trabalhar com os nossos parceiros, incluindo os americanos, nas novas regiões", disse Putin.Donald Trump tem pressionado Kiev a aceitar um acordo sobre a exploração das terras raras, em pagamento pelo apoio militar durante a guerra e no futuro, em termos que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tem considerado inaceitáveis.Zelensky tem ainda criticado Trump pelos contactos diretos com Putin e legitimação dos argumentos russos no conflito, sublinhando que, sem o envolvimento da Ucrânia nas conversações nunca será possível conseguir acordos de paz. Esta segunda-feira, ao reunir-se com Donald Trump na Sala Oval , em Washington, o presidente francês, Emmanuel Macron, garantiu que a Europa estava preparada para dar garantias de segurança à Ucrânia, incluindo soldados de paz, na eventualidade de um cessar-fogo.Trump referiu que os EUA apoiam a ideia e que a abordaram com Putin tendo o líder russo mostrado abertura à ideia.Washington já esclareceu que não irá enviar tropas para a região de forma a assegurar a segurança requerida por Kiev, colocando essa rresponsabilidade sobre ombros europeus.Estimativas ocidentais com base em relatórios de serviços de informação variam no número de vítimas mas concordam que o conflito já fez centenas de milhares de feridos e mortos, de ambos os lados.Mais de seis milhões de ucranianos refugiaram-se em países externos desde 24 de fevereiro de 2022.

Em relação ao Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que hoje recebeu líderes europeus em Kiev, o líder russo sustentou que está a tornar-se uma "figura tóxica" na Ucrânia.







com agências