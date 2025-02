Ucrânia. Rússia acusa Europa de querer que a guerra continue, ao contrário de Trump

Moscovo continua, assim, a excluir a Europa para as conversações de paz na Ucrânia, o que tem sido duramente criticado pelos líderes europeus nas últimas semanas.

Esta segunda-feira, dia em que se assinala o terceiro aniversário da guerra na Ucrânia, dezenas de líderes europeus, incluindo os presidentes do Conselho Europeu e da Comissão Europeia, deslocaram-se a Kiev para uma cimeira de apoio à Ucrânia."Estamos hoje em Kiev porque a Ucrânia é a Europa. Nesta luta pela sobrevivência, não é apenas o destino da Ucrânia que está em causa. É o destino da Europa", afirmou a presidente da Comissão Europeia numa publicação na rede social X, acompanha de um vídeo do momento da chegada de Von der Leyen a Kiev, ao lado de António Costa.Os líderes europeus e a própria Ucrânia têm reiterado o apelo para a participação nas negociações para um eventual acordo de paz, depois de Washington e Moscovo terem avançado com reuniões preliminares para esboçar um cessar-fogo e um acordo de paz, que foi amplamente criticado pela União Europeia e pela Ucrânia, por excluir o país invadido e os países daquele continente.

"Putin não nos dará paz”

Na cimeira desta segunda-feira, o presidente ucraniano também alertou para qualquer acordo negociado à pressa com a Rússia, observando que “a paz não pode ser simplesmente declarada numa hora".Zelensky voltou a defender que uma paz duradoura só funcionará se a Ucrânia receber "garantias de segurança" firmes. Mas como ponto de partida para o início das negociações de paz, Zelensky apelou a uma troca de todos os prisioneiros de guerra com a Rússia.

"O fim da guerra deve começar com medidas que restaurem a confiança (...) Tal medida poderia ser a libertação de prisioneiros, milhares de pessoas mantidas na Rússia", disse. "A Rússia deve libertar os ucranianos. A Ucrânia está pronta para trocar todos por todos, e esta é uma forma justa de começar", asseverou. A Ucrânia não divulgou o número oficial de prisioneiros de guerra mantidos pela Rússia, mas acredita-se que o total seja superior a oito mil.

Europa entrou em "nova era" com Trump

Este terceiro aniversário da invasão russa acontece na fase mais incerta e preocupante para a Ucrânia, com uma mudança radical de posição da parte dos EUA após a tomada de posse de Donald Trump, que apresenta uma postura destoante em relação ao seu antecessor, Joe Biden.Com Donald Trump na Casa Branca, a ajuda crucial dos EUA à Ucrânia está em risco, ao mesmo tempo que os EUA se aproximam cada vez mais de Moscovo, o que tem feito soar os alarmes dos aliados europeus., disse a responsável pela política externa da UE, Kaja Kallas, após uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia em Bruxelas.No entanto, Kallas acrescentou que a Europa e os Estados Unidos já tinham resolvido as suas diferenças antes "e esperamos fazer o mesmo desta vez".A União Europeia anunciou, esta segunda-feira, um novo pacote de ajuda à Ucrânia no valor de 3,5 mil milhões de euros e prometeu a entrega imediata de mais armas e munições. Para além disso, a UE impôs também uma 16ª ronda de sanções contra a Rússia, que inclui uma proibição das importações primárias de alumínio e das vendas de consolas de jogos, bem como uma lista de proprietários e operadores de 74 petroleiros “fantasma”, utilizados pela Rússia para contornar as sanções já existentes.

c/ agências