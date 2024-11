"Ele adora Israel". Trump nomeia ex-governador Mike Huckabee para embaixador em Telavive

"Ele adora Israel e o povo de Israel e, da mesma forma, o povo de Israel adora-o", justificou Trump numa declaração, garantindo que o ex-governador “vai trabalhar incansavelmente para levar a paz ao Médio Oriente”.



Huckabee, um cristão evangélico, é um defensor acérrimo de Israel e dos colunatos israelitas na Cisjordânia ocupada, considerados ilegais por grande parte da comunidade internacional.



“Acho que Israel tem título de propriedade sobre a Judeia e Samaria”, disse Huckabee numa entrevista à CNN, utilizando os termos bíblicos para a Cisjordânia. “Há certas palavras que me recuso a usar. Não existe Cisjordânia. É Judeia e Samaria. Não existem colonatos. São comunidades, são bairros, são cidades. Não existe ocupação”, declarou



Em março, Huckabee criticou Joe Biden por pressionar Israel a moderar a sua conduta no conflito em Gaza.



"Se uma pessoa é pró-Israel, como pode ser pró-Biden? Porque o governo de Biden deixou bem claro que fará concessões ao Hamas", disse Huckabee durante uma entrevista à News Nation, em março.



Trump, que foi reeleito para regressar à Casa Branca, prometeu alinhar mais estreitamente a política externa de Washington com os interesses do Governo israelita, envolvido em guerras contra o Hamas na Palestina e o Hezbollah no Líbano, dois grupos islamitas apoiados pelo Irão.



Enquanto se aguarda pela indicação definitiva de Trump para a diplomacia americana - tudo indica que seja Marco Rubio -, o futuro presidente norte-americano tem declarado o reforço do seu compromisso com Israel, mas também o desejo de terminar os conflitos na região.



Durante o seu primeiro mandato na Casa Branca, patrocinou os acordos de Abraão, com o objetivo de normalizar as relações de Israel com vários países árabes, e reconheceu Jerusalém como capital israelita, rompendo a neutralidade da comunidade internacional a este respeito.



Huckabee foi governador do Arkansas entre 1996 a 2007, tendo chegado a concorrer para a nomeação republicana para presidente em 2008 e em 2016, quando Trump foi eleito pela primeira vez.



