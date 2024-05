Custo económico de catástrofes naturais mais do que duplicou desde os anos 80

No período 2020-2021, estas catástrofes representaram cerca de 0,22% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial, enquanto nos anos 80 e nas duas décadas anteriores tinham representado, no máximo, 0,08%, segundo dados apresentados hoje pela economista-chefe da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), Clare Lombardelli.

Estes custos situavam-se entre 0,15% e 0,18% do PIB nas décadas de 1990, 2000 e 2010.

Lombardelli apresentou estes números por ocasião da publicação do relatório semestral de Perspetivas da organização, explicando em particular que os países membros precisam de criar mais espaço para uma série de custos que deverão aumentar no futuro, como os decorrentes do envelhecimento da população, mas também da fatura das alterações climáticas.

O sucessor de Lombardelli a partir de 01 de junho, o antigo ministro português Álvaro Santos Pereira, explicou à EFE que as necessidades de investimento para a transição energética terão de quadruplicar em relação ao que está a ser feito atualmente, atingindo mais de quatro biliões de euros por ano até 2030.

De acordo com a Agência Internacional da Energia (AIE), que depende da OCDE, serão necessários 4,5 biliões de dólares por ano até ao início da próxima década para tentar alcançar o objetivo de limitar o aquecimento global a 1,5 graus.

Álvaro Santos Pereira salientou que o impacto das catástrofes naturais não será linear em todo o mundo.