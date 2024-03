Custos médios do trabalho sobem para 31,8 euros/hora na zona euro em 2023

De acordo com os dados do serviço estatístico europeu, em 2022, o indicador fixou-se nos 30,2 euros no conjunto dos 27 Estados-membros e nos 34,0 euros nos países da área do euro.

Entre os Estados-membros, os custos horários médios do trabalho apresentaram, em 2023, grande variação, com os mais baixos a serem registados na Bulgária (9,3 euros), Roménia (11,0 euros) e Hungria (12,8 euros) e os mais altos no Luxemburgo (53,9 euros), Dinamarca (48,1 euros) e Bélgica (47,1 euros).

Em Portugal, o indicador avançou dos 16,1 euros em 2022 para os 17,0 em 2023, o décimo mais baixo da UE.