Czar da fronteira anuncia saída de agentes do ICE do Minnesota

O anúncio é feito após uma campanha de dez semanas que resultou na morte de dois cidadãos norte-americanos e em protestos contra a política de imigração de Donald Trump.



“Estamos orgulhosos das ameaças à segurança pública que removemos deste estado", destacou Homan, que afirma que os objetivos foram atingidos.



“O presidente Trump prometeu uma deportação em massa, e é isso que este país vai receber”, reforçou, garantindo que a legislação sobre imigração vai continuar a ser aplicada no Estado, acusando os imigrantes de serem “violadores, assassinos, abusadores de crianças”.



O Minnesota chegou a ter três mil agentes do ICE no estado, destacados no âmbito de uma operação anti-imigração lançada por Donald Trump, a 1 de dezembro de 2025, para deportar pessoas alegadamente ilegais no estado, sobretudo na capital Minneapolis.



A operação foi fortemente contestada, não só por causa da detenção de cidadãos norte-americanos de origem latina ou afro-americana, mas também devido à morte de dois norte-americanos, por parte de agentes do ICE, que causaram fortes protestos em todo o país.