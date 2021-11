Dados Contados: desinformação aumentou 50%

160 mil - é o número de conteúdos que o Facebook retirou no mês de agosto por violarem as políticas de desinformação da União Europeia.



Desde 2020, terminados os primeiros confinamentos obrigatórios por todo o mundo, as notícias falsas aumentaram em mais de 50%.

Carolina Marques (dados), Daniela Ferreira Pinto (jornalista), Isabel Matos (pós-produção áudio), Pedro de Góis (imagem), Raquel Morão Lopes (jornalista), Vera Pinto (dados)