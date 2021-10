A União Europeia gastou 199 mil milhões de euros com defesa em 2020, segundo as contas do Banco Mundial. Este valor chegaria para comprar 82 exemplares do avião de combate mais caro do mundo ou 4326 viagens ao espaço.

