Dados preliminares apontam para 57,5 milhões de telespectadores de debate

A empresa de dados Nielsen publicou hoje os seus números preliminares do debate de terça-feira, com base em dados fornecidos pela ABC News, rede que organizou este painel de discussão entre os dois candidatos, considerado uma das últimas oportunidades para influenciar o voto do eleitorado indeciso antes das eleições de 05 de novembro.

O debate pôde ser visto em sete redes diferentes, além da ABC.

Segundo o canal organizador, que também realizou um levantamento por faixa etária, 17,8 milhões dos telespectadores correspondem à faixa etária dos 25 aos 54 anos.

Contudo, os números finais deverão ser superiores, já que a maioria dos dados atuais contabiliza apenas algumas redes televisivas e não incluem, por exemplo, dados de `streaming` a serem divulgados no final da semana.

A audiência do primeiro debate presidencial desta temporada eleitoral, entre Trump e Biden - que desistiu da corrida à Casa Branca após um fraco desempenho nesse confronto - foi menor, tendo atingido 51,3 milhões de expectadores.

Contudo, quer esse número, quer o registado na terça-feira estão longe do recorde alcançado em 2016, quando os candidatos eram Donald Trump e a democrata Hillary Clinton. Na ocasião, 84 milhões de pessoas viram o frente-a-frente.

O debate histórico de terça-feira foi o primeiro entre Donald Trump e Kamala Harris e começou com um raro aperto de mãos, iniciado pela vice-presidente, que se apresentou pelo nome, num lembrete de que esta era a primeira vez que os dois políticos se encontravam pessoalmente. Foi também o primeiro aperto de mãos num debate presidencial desde 2016.

Sediado pela rede ABC News, o debate decorreu no National Constitution Center, em Filadélfia, e foi regido pelas mesmas regras que foram ditadas para o histórico debate de junho entre Trump e o atual Presidente e ex-candidato democrata, Joe Biden.

Os jornalistas da ABC News David Muir e Linsey Davis moderaram o debate -- o único agendado até ao momento entre Donald Trump e Kamala Harris, pelo que poderá ser a primeira e única vez que os eleitores verão os dois políticos num frente-a-frente antes da eleição geral.