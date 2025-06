Dalai Lama celebra 90 anos e prepara sucessão espiritual

As celebrações arrancaram na segunda-feira em McLeod Ganj, nos contrafortes dos Himalaias do lado da Índia, onde o líder tibetano vive exilado desde 1959, após fugir da repressão chinesa no Tibete, escreveu hoje a agência de notícias France-Presse (AFP).

O ponto alto das comemorações é esperado na quarta-feira, quando se espera que o laureado com o Prémio Nobel da Paz em 1989 dirija uma mensagem à comunidade tibetana. Nada foi antecipado quanto ao conteúdo da intervenção, mas Dalai Lama já indicou que pretende aproveitar a ocasião para abordar o futuro da sua posição.

Nascido em 1935, Tenzin Gyatso foi reconhecido aos dois anos como a 14.ª reencarnação do Dalai Lama, em conformidade com a tradição budista. Em 2011, abdicou de todas as responsabilidades políticas, transferindo o poder para um governo tibetano no exílio, eleito democraticamente.

"Enquanto estiver física e mentalmente apto, considero importante estabelecer as regras para designar o próximo Dalai Lama", afirmou o líder espiritual em 2011. "As pessoas devem decidir se o ciclo das reencarnações deve continuar", disse.

Reencarnação de Sua Santidade em discussão

Apesar de o atual titular ter sugerido que poderá não haver sucessor, a maioria dos tibetanos defende a continuidade.

"O ciclo da reencarnação de Sua Santidade deve prosseguir", afirmou Sakina Batt, uma antiga funcionária tibetana que vive no Nepal, citada pela AFP. "O futuro dos tibetanos depende da sua unidade e resiliência", disse.

"Este desejo não é partilhado apenas pelos tibetanos dentro ou fora do Tibete, mas também por todos os que, no mundo, têm ligação a Dalai Lama", acrescentou Dawa Tashi, ativista pela independência que passou vários anos em prisões chinesas.

Muitos tibetanos receiam que a China - que anexou o Tibete em 1950 - tente nomear um sucessor controlado por Pequim. "Os chineses vão escolher outro Dalai Lama, é evidente", antecipou o tradutor do atual líder espiritual, Thupten Jinpa. "Será ridículo, mas eles vão fazê-lo", acrescentou.

A memória do precedente de 1995 permanece viva: nesse ano, a China deteve uma criança de seis anos reconhecida pelo Dalai Lama como Panchen Lama, segunda figura do budismo tibetano, e nomeou outro menino da sua escolha, amplamente rejeitado pelos tibetanos como "falso Panchen".

O Dalai Lama excluiu categoricamente a possibilidade de o seu sucessor ser designado por Pequim. "Nascerá necessariamente no mundo livre", garantiu.

Entre os seus apoiantes, a expectativa é que o Dalai Lama clarifique o processo de sucessão e assegure a continuidade da instituição. "Se ainda não alcançámos um Tibete livre, estivemos mais perto graças a Sua Santidade", declarou Sonam Topgyal, estudante universitário em Nova Deli. "Com o nosso governo democrático no exílio e o apoio da Índia, acredito que ultrapassaremos esta transição", apontou.