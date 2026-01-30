Damasco e Curdos anunciam acordo global
O poder estabelecido na Síria e o povo Curdo que controla a região autónoma a norte daquele país anunciaram hoje um acordo "global", segundo o qual haverá representação repartida no estado.
As forças de segurança de Damasco serão destacadas para duas cidades controladas pelos Curdos e as forças curdas vão ficar agrupadas em três brigadas do exército sírio.
O texto do acordo foi anunciado primeiro pelas Forças Democráticas da Síria (dominadas pelos curdos) e, em seguida, pelo canal de televisão oficial sírio.
O entendimento surge após as Forças Democráticas da Síria (FDS) terem sofrido um grande revés face ao exército sírio, tendo sido forçadas a ceder grandes extensões do norte e nordeste da Síria sob pressão militar.
As Forças recuaram para seu reduto em Hasakah (nordeste). As forças curdas também controlam o enclave de Kobani, a oeste, que é territorialmente separado da zona autónoma curda.
As novas autoridades islamistas, que derrubaram Bashar al-Assad, em dezembro de 2024, pondo fim a uma longa guerra civil, estão determinadas a estender sua autoridade a toda a Síria.
Damasco e as FDS prolongaram o cessar-fogo por 15 dias, em 24 de janeiro, e continuaram as conversações sobre a integração das forças e da administração curdas no estado da Síria.
Segundo o texto acordado, "as forças sob comando do Ministério do Interior vão entrar nos centros das cidades de Hassakeh e Qamishli", que são redutos curdos.