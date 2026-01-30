Damasco e Curdos anunciam acordo global

As forças de segurança de Damasco serão destacadas para duas cidades controladas pelos Curdos e as forças curdas vão ficar agrupadas em três brigadas do exército sírio.

O texto do acordo foi anunciado primeiro pelas Forças Democráticas da Síria (dominadas pelos curdos) e, em seguida, pelo canal de televisão oficial sírio.

O entendimento surge após as Forças Democráticas da Síria (FDS) terem sofrido um grande revés face ao exército sírio, tendo sido forçadas a ceder grandes extensões do norte e nordeste da Síria sob pressão militar.

As Forças recuaram para seu reduto em Hasakah (nordeste). As forças curdas também controlam o enclave de Kobani, a oeste, que é territorialmente separado da zona autónoma curda.

As novas autoridades islamistas, que derrubaram Bashar al-Assad, em dezembro de 2024, pondo fim a uma longa guerra civil, estão determinadas a estender sua autoridade a toda a Síria.

Damasco e as FDS prolongaram o cessar-fogo por 15 dias, em 24 de janeiro, e continuaram as conversações sobre a integração das forças e da administração curdas no estado da Síria.

Segundo o texto acordado, "as forças sob comando do Ministério do Interior vão entrar nos centros das cidades de Hassakeh e Qamishli", que são redutos curdos.