Daniel Chapo demite comandante-geral da polícia de Moçambique

Bernardino Rafael, que ocupa o cargo desde outubro de 2017, tem sido apontado nos últimos dias como o responsável por mais de 300 mortes, de acordo com organizações não-governamentais de Moçambique, que ocorreram às mãos das forças policiais desde outubro de 2024.



Esta quinta-feira, em Moçambique, as portagens foram repostas e a polícia não conseguiu conter alguns bloqueios de estrada. Ao fim do dia, o presidente Daniel Chapo exonerou Bernardino Rafael.



Ao início da manhã desta quinta-feira, várias portagens estiveram cortadas e a polícia interveio com disparos de balas de borracha e balas reais.



Ao final do dia, Daniel Chapo nomeou Joaquim Adriano Sive como o novo comandante-geral da polícia moçambicana.



Ontem, o ministro do Interior, Paulo Chachine, anunciou que a polícia não podia matar cidadãos indefesos. Desde o início dos protestos de 9 de outubro do ano passado, foram mortas às mãos da polícia 310 pessoas que se manifestavam.