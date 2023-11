David Cameron regressa ao Governo britânico como ministro dos Negócios Estrangeiros

(em atualização)



após a saída de James Clerverly do cargo para ocupar a pasta do Interior, da ex-ministra Suella Braverman, demitida esta segunda-feira por ter criticado fortemente a Polícia Metropolitana de Londres, conhecida por MET, num artigo publicado no jornal The Times na semana passada.A vitória do “Leave” num referendo de alto risco sobre o Brexit levou Cameron à demissão.David Cameron foi nomeado para a câmara alta do Parlamento britânico, os Lordes, para poder integrar o Governo de Rishi Sunak, uma vez que já não é deputado, segundo anunciou Downing Street. Apesar das reformulações no executivo britânico, a mesma fonte anunciou que o ministro das Finanças, Jeremy Hunt, permaneceria no seu cargo.