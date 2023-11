Ministra britânica do Interior em risco depois de criticar "parcialidade" da Polícia de Londres

Desde o início do conflito no Médio Oriente que milhares de pessoas têm saído às ruas de Londres em defesa do povo palestiniano e contra a posição do Governo de Rishi Sunak, que juntamente com a sua ministra do Interior Suella Braverman, criticaram as manifestações pró-Palestina considerando-as “demonstrações de ódio”.





The Times parece ter inflamado mais a tensão no Reino Unido. A ministra acusou a polícia londrina de aplicar "dois pesos e duas medidas" e de "ter favoritos quando se trata de manifestantes". Segundo Braverman, os manifestantes de direita foram "justamente recebidos com uma resposta severa", enquanto as "multidões pró-palestinianas" foram "largamente ignoradas". A correspondente da RTP em Londres, Rosário Salgueiro, a acompanhar os protestos na capital londrina. Esta quarta-feira o polémico artigo de Suella Braverman no jornal britânico parece ter inflamado mais a tensão no Reino Unido.





The Guardian, Downing Street solicitou alterações ao conteúdo do artigo de Suella Braverman para ser "mais moderado". O pedido foi desafiado pela própria ministra e as alterações solicitadas acabaram por não ser tidas em conta. Uma "investigação informal" sobre a forma como o artigo foi publicado terá sido aberta por Downing Street. Segundo o jornal britânico





na véspera de um fim de semana em que deverão comparecer juntos a propósito da comemoração do Dia do Armistício, no Cenotáfilo, a 11 de novembro e em que está também convocada mais uma marcha de protesto pró-palestiniana., de acordo com uma comunicação do porta-voz de Rishi Sunak.





"O nosso objetivo coletivo, em colaboração com o Ministério do Interior e outros colegas do Governo, é assegurar que os eventos comemorativos deste fim de semana sejam protegidos de perturbações e que os veteranos e as pessoas que se reúnem para assinalar o Domingo da Memória e a comunidade judaica não sejam alvo de intimidações inaceitáveis", afirmou o porta-voz do primeiro-ministro, conta o The Guardian.