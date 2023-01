Davos. Ciberataque "catastrófico" provável nos próximos dois anos, alertam especialistas

Segundo os dados recolhidos em Davos,e acreditam num ciberataque grave até 2025.Para além da instabilidade geopolítica, também o número insuficiente de especialistas em cibersegurança qualificados está a ameaçar o futuro das empresas, alertou o Fórum Económico Mundial.Falando em conferência de imprensa em Davos, o secretário-geral da Interpol, Jürgen Stock, afirmou que

Segundo o líder da Organização Internacional de Polícia Criminal, o aumento da digitalização está criar maior necessidade de encontrar especialistas em cibersegurança, mas a oferta ainda não é a suficiente.





Jürgen Stock defende quee considera que as autoridades estão a progredir e a “fazer muito” na luta contra os piratas informáticos.“Temos várias histórias de sucesso na aplicação da lei a nível global, e a Interpol está a fazer ligações entre países membros e geopolíticas. Mas precisamos de fazer muito, muito melhor”, reconheceu o secretário-geral da Interpol em declarações ao, acrescentou.Segundo a Interpol, as autoridades costumam ter sucesso a desmantelar os servidores usados por piratas informáticos. No entanto, o facto de estes criminosos usarem a chamadapara venderem cibercrime como se fossem serviços, utilizando para isso encriptação, anonimato e, dificulta que sejam encontrados.

“É um conceito completamente diferente do conceito de máfia, onde os criminosos operam com base na mesma família, na mesma região”, explicou Jürgen Stock.

Interpol quer maior cooperação entre nações





Por ser um desafio adicional às forças de segurança, o cibercrime internacional beneficiaria de uma maior cooperação no setor privado, que poderia fornecer recursos, treinos e capacidades, defendeu o responsável da Interpol.Esta organização de Polícia Criminal, fundada há 100 anos, facilita precisamente a cooperação policial e o controlo da criminalidade entre vários países,, adiantou Stock ao. A Rússia, por exemplo, é membro da Interpol.Como exemplo, o secretário-geral referiu um esforço conjunto das autoridades coordenado por esta entidade em outubro passado.e a outros grupos de crime organizado.Também presente em Davos está Edi Rama, primeiro-ministro da Albânia. Aos jornalistas, este líder disse que se o cibercrime fosse um Estado, seria a terceira maior economia, depois dos Estados Unidos e da China.O chefe de Governo albanês lembrou que o país tem sido alvo de ciberataques por parte do Irão desde o verão passado e comparou a ameaça dosà de uma bomba-relógio.