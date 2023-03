Debaixo de fogo. Macron vai falar aos franceses sobre reforma das pensões

O presidente francês vai responder, à hora de almoço de quarta-feira, às perguntas dos jornalistas numa entrevista em direto na TF1 e na France 2, revelou o Palácio do Eliseu.

Emmanuel Macron está a cumprir o segundo mandato de cinco anos. E menos de um ano após a reeleição está a debater-se com forte contestação popular.





Para esta terça-feira, Macron tem agendados encontros com o seu núcleo duro. Vai receber a primeira-ministra Elisabeth Borne, que escapou por pouco a uma moção de censura na Assembleia Nacional, e também os presidentes da Assembleia e do Senado.

Antena 1

Para a noite está marcada, no Palácio do Eliseu, uma reunião com os deputados dos três partidos que apoiam o presidente.A oposição, que na Assembleia Nacional esteve a nove votos de derrubar o Governo, pediu a Macron que abandone o diploma e convoque eleições legislativas.Desde 19 de janeiro, centenas de milhares de cidadãos franceses manifestaram-se em oito ocasiões para dizerà lei, que consideram injusta, em especial para as mulheres e para os trabalhadores com profissões de elevado desgaste.

França é um dos países europeus em que a idade legal da reforma é mais baixa, embora os sistemas de aposentações que sejam totalmente comparáveis.

E em algumas cidades houve confrontos entre as autoridades policiais e manifestantes.Em Donges (oeste), a polícia foi obrigada a intervir para desbloquear o terminal petrolífero que estava ocupado, há uma semana, por grevistas.

Esta terça-feira, o Governo anunciou a requisição do depósito petrolífero de Fos-sur-Mer.