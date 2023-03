"Debaixo do Tapete". Documentário sobre escravatura estreia esta semana

A investigação deu origem a um documentário que vai estrear na próxima quarta feira sob o título" Debaixo do Tapete".



Catarina Demony quer transmitir a ideia de que o passado colonial do tráfico transatlântico entre Angola e a América do Sul é um assunto tabu e poderá ter uma linha direta com o racismo em Portugal.