Debby faz seis mortos no sudeste dos EUA

A polícia de Gulfport, no estado da Florida, disse na terça-feira ter resgatado o corpo de um homem de 48 anos que tinha sido dado como desaparecido, no dia anterior, avançou a televisão WTSP-TV.

A polícia disse que Brian Clough tinha ancorado um veleiro a cerca de 15 metros da costa, que mais tarde foi encontrado parcialmente afundado, apenas com um cão a bordo.

As autoridades já tinham confirmado quatro mortes relacionadas com o Debby na Florida e outra na Georgia.

O Debby atingiu a costa do Golfo da Florida na segunda-feira como um furacão de categoria 1 e, apesar de entretanto ter sido classificado como uma tempestade tropical, continua a varrer o sudeste dos EUA com chuvas torrenciais.

A chuva causou na terça-feira inundações em zonas a oeste da cidade de Savannah, onde os bombeiros usaram barcos para retirar residentes e entregar água engarrafada e mantimentos a pessoas que se recusaram a abandonar as suas casas.

Também houve relatos de inundações, no centro da cidade de Charleston, onde durante a noite de terça-feira se registaram mais de 25 centímetros de chuva.

O governador da Carolina do Sul, Henry McMaster, disse na terça-feira que o impacto do Debby não foi tão mau como se temia, mas alertou os residentes que a ameaça de inundação poderá continuar muito depois do centro da tempestade ter passado.

Mais de 155 mil edifícios permaneciam sem eletricidade na Florida e na Georgia.