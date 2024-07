Decisão sobre imunidade presidencial torna improvável" julgamento de Trump

"É uma decisão longa e complexa", afirmou à Lusa o cientista político e professor na Universidade Estadual da Califórnia em Fresno Thomas Holyoke, sobre a decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos de conferir aos Presidentes imunidade total em atos oficiais.

"O efeito imediato, no entanto, é que torna muito improvável que este caso vá a julgamento antes da eleição, por isso nesse sentido é uma vitória para Trump".

Se vencer em novembro, Donald Trump poderá então ordenar que o Departamento de Justiça retire a acusação e desista do processo, impedindo um julgamento. Em caso de condenação, poderá perdoar-se a si próprio.

Thomas Holyoke avisou ainda ser difícil prever que tipo de impacto terá a decisão, até porque esta ainda está a ser digerida pelos especialistas e o Supremo reenviou o caso para o tribunal da juíza distrital Tanya Chutkan, que agora terá de analisar a acusação à luz da decisão.

"De forma mais geral, depende do que (o juiz) Roberts quer dizer com poderes presidenciais centrais", salientou o politólogo, referindo a expressão usada pelo presidente do Supremo, John Roberts, ao garantir a imunidade total dos presidentes.

"A mim, parece-me que isto se refere a coisas claramente descritas na Constituição, tal como o poder de nomeação e o poder de perdão", afirmou Holyoke. "Por outras palavras, não fica claro até onde vai esta imunidade e Roberts pareceu sugerir que não não vai tão longe quanto alguns poderão pensar".

Cautela e espanto

As reações iniciais à decisão oscilam entre a cautela, de que não se trata de imunidade em tudo, e o espanto, visto que invalida partes centrais da acusação trazida pelo procurador especial Jack Smith.

Trump foi acusado, há um ano, de ter conspirado para subverter os resultados da eleição presidencial de 2020, incluindo duas acusações de conspiração para obstruir a certificação dos resultados, conspiração para defraudar o governo, e conspiração para privar os eleitores dos seus direitos.

No jornal New York Times, a análise caracterizou a decisão como "imunidade ampla", enquanto o Wall Street Journal descreveu a medida como desferindo "um golpe" na acusação de Trump.

O analista Van Jones afirmou, na cadeia de televisão CNN, que a decisão é "realmente assustadora" e o Washington Post escreveu que o Supremo expandiu "de forma acentuada" os poderes de um presidente.