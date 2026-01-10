Declarado estado de catástrofe no sudeste da Austrália devido à dimensão dos incêndios na região

Uma onda de calor, com as temperaturas a ultrapassarem os 40°C no Estado de Victoria, cuja capital é Melbourne, e os ventos quentes criaram as condições propícias à propagação dos incêndios florestais, como já tinha acontecido durante o "verão negro", no final de 2019 e início de 2020, na mesma região.

Um dos incêndios florestais mais destrutivos percorreu cerca de 150.000 hectares perto de Longwood, a 150 quilómetros a norte de Melbourne, uma região coberta por florestas primárias.

Segundo os primeiros balanços, pelo menos 20 casas foram destruídas na pequena cidade de Ruffy, nas proximidades. Três pessoas, incluindo uma criança, estão desaparecidas num dos incêndios mais ativos do Estado.

O estado de catástrofe, declarado no sábado pela Primeira-Ministra de Victoria, Jacinta Allan, dá, entre outras coisas, aos bombeiros poderes para obrigar à retirada de emergência de populações.

"Tudo gira em torno de uma única coisa: proteger a vida dos habitantes de Victoria", declarou. "E isso envia uma mensagem clara: se lhe disseram para sair, saia!", acrescentou.

Embora as condições tenham melhorado na manhã de sábado, mais de 30 incêndios de mato distintos continuavam ativos. Felizmente, os mais importantes deles afetavam zonas rurais muito pouco povoadas.

Centenas de bombeiros de todo o país foram mobilizados para combater os incêndios.

Fotografias tiradas no início da semana mostram o céu noturno tingido de um brilho laranja, enquanto as chamas devastavam a vegetação.

Outro incêndio libertou tanto calor que provocou uma tempestade localizada, indicaram os bombeiros.

O clima australiano aqueceu em média 1,51°C desde 1910, indicam os investigadores. Esta alteração provocou um aumento da frequência de fenómenos meteorológicos extremos, tanto em terra como no mar.