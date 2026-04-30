EM DIRETO
Acompanhe aqui, ao minuto, a evolução do conflito no Médio Oriente

Defesa antiaérea de Teerão ativada contra pequenos aviões e `drones`

Defesa antiaérea de Teerão ativada contra pequenos aviões e `drones`

Os sistemas de defesa antiaérea iranianos foram esta noite ativados contra pequenos aviões e `drones` nos céus de Teerão, segundo meios de comunicação locais.  

Lusa /

VER MAIS

As agências de notícias Tasnim e Fars relataram que os sistemas de defesa antiaérea foram ativados "para combater pequenas aeronaves e `drones` de reconhecimento", segundo as informações disponíveis.  

"O ruído da defesa aérea cessou após cerca de 20 minutos de atividade e de resposta contra pequenas aeronaves", relataram.

Teerão encontra-se novamente numa "situação normal", segundo a mesma fonte.  

As duas agências tinham indicado antes a ativação dos meios, sem especificar se se tratava de um exercício ou da neutralização de aparelhos hostis.  

O Presidente norte-americano, Donald Trump, ordenou a 28 de fevereiro um ataque ao Irão, em conjunto com Israel, que destruiu grande parte da capacidade militar e da indústria de fabrico de mísseis e `drones` de Teerão. 

A República Islâmica respondeu ao ataque, justificado com a ameaça nuclear iraniana, disparando mísseis e `drones` contra os países vizinhos, sobretudo a indústria de petróleo e gás destes, e bloqueando o Estreito de Ormuz, o que levou a uma escalada dos preços dos combustíveis, fortemente penalizadora de países importadores como a Alemanha. 

Depois de Washington ter prorrogado o cessar-fogo acordado em 08 de abril, o impasse diplomático entre os Estados Unidos e o Irão tem vindo a arrastar-se, com a falta da confirmação de uma segunda reunião presencial para tentar chegar a um acordo de paz, após o primeiro encontro na capital paquistanesa, Islamabad. 

Tópicos
PUB
PUB