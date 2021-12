Defesa de Rendeiro pede transferência de prisão após ameaças de morte

"Como resultado das notícias, ele [João Rendeiro] está a receber ameaças de morte", referiu a advogada, explicando que "os outros prisioneiros ouvem as notícias na rádio".







Por essa razão, a equipa de defesa do ex-banqueiro vai pedir a transferência de Rendeiro para outra prisão.







Depois de ter passado duas noites na esquadra de Durban Norte, João Rendeiro está detido desde segunda-feira na prisão de Westville, que é uma das maiores da África do Sul.





A prisão está sobrelotada - alberga 40 mil reclusos - e é conhecida pela violência, com relatos de vários motins nos últimos anos.







O tribunal de Verulam Magistrates, em Durban, na África do Sul, ouve esta terça-feira o ex-banqueiro português João Rendeiro após a sessão de segunda-feira ter sido adiada a pedido da defesa. A audiência está marcada para as 11h00 (9h00 em Lisboa).







Esta terça-feira, Rendeiro chegou ao tribunal num carro celular coletivo, juntamente com outros reclusos.







João Rendeiro foi presente no tribunal na segunda-feira, depois de no sábado ter sido detido num hotel de luxo em Durban, na província sul-africana do KwaZulu-Natal.

Entretanto, os advogados do ex-banqueiro pediram a sua libertação sob fiança.

O Ministério Público sul-africano vai pedir ao tribunal que o ex-banqueiro fique na cadeia até ser decidida a extradição, enquanto a defesa quer que ele seja libertado com pagamento de fiança.







A eventual extradição de João Rendeiro para Portugal não está ainda em discussão na atual fase do processo, disse a sua advogada de Rendeiro na África do Sul, June Marks. A advogada garantiu ainda que se o pedido de libertação for recusado, pretende recorrer da decisão.





Rendeiro estava fugido à justiça há três meses e as autoridades portuguesas reclamam agora a sua extradição para cumprir pena em Portugal.