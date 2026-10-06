Defesa israelita eleva nível de alerta quando se assinalam três anos do ataque do Hamas

O ministro emitiu as ordens após as informações sobre alegadas intenções do Hamas "de tentar realizar" ataques e atentados contra as forças israelitas.

"No caso de as nossas forças sofrerem baixas, o Hamas e a população de Gaza vão pagar um preço muito elevado, em proporções consideráveis", acrescentou o Ministério da Defesa através de um comunicado.

Na quarta-feira assinala-se o terceiro ano sobre o ataque, sem precedentes, do Hamas contra o território israelita.

Na segunda-feira, o ministro da Defesa de Israel afirmou que as forças israelitas mataram quatro mil membros das milícias do Hamas que, segundo os dados do ministério, entraram em território israelita e participaram no ataque de 07 de outubro de 2023.

"Quatro mil terroristas que invadiram Israel a 07 de outubro foram eliminados. Restam dois mil", disse Katz em comunicado.

O ministro da Defesa não explicou a origem nem o método de apuramento relativo ao número de atacantes.

Em Israel decorrem várias cerimónias em memória das vítimas civis do massacre liderado pelo grupo islâmico palestiniano Hamas a 07 de outubro de 2023, em que terão morrido 1.200 pessoas e raptadas 251.

A resposta militar de Israel terá provocado até ao momento mais de 70 mil mortos entre a população de Gaza, de acordo com o Ministério da Saúde do enclave costeiro palestiniano.