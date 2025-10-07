Defesas aéreas ucranianas neutralizaram 88 drones lançados pela Rússia

A Rússia lançou também dois mísseis balísticos que as defesas ucranianas não conseguiram intercetar.

Do total de 152 drones utilizados pela Rússia no ataque, 52 atingiram uma dezena de locais não especificados pela Força Aérea, de acordo com o relatório desta valência do exército ucraniano.

Segundo a administração militar de Poltava, vários drones atingiram a região, onde um edifício administrativo, vários armazéns, equipamento ferroviário e infraestruturas energéticas foram danificados. Mais de mil pessoas ficaram sem energia devido ao ataque, que não causou vítimas.

O Ministro do Desenvolvimento, Oleksi Kuleba, explicou que entre as infraestruturas afetadas em Poltava estão uma linha de transmissão de energia e um local onde estão estacionadas locomotivas. Kuleba falou ainda de atrasos nalguns comboios devido ao bombardeamento.

O ministro relatou igualmente a situação na região nordeste de Sumi, na fronteira com a Rússia, cuja capital ficou sem energia nalgumas zonas devido ao ataque russo.

A Rússia lançou novos ataques contra as infraestruturas de eletricidade e gás em várias regiões da Ucrânia nos últimos dias.

Kiev afirma que a Rússia está a tentar deixar a população ucraniana sem eletricidade e aquecimento antes do inverno e respondeu no fim de semana com um bombardeamento que deixou cerca de 40 mil pessoas sem energia na região russa de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia.