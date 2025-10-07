Rússia afirma ter intercetado 184 drones ucranianos durante a noite

Os drones foram abatidos principalmente sobre as regiões russas de Kursk (62 drones neutralizados) e Belgorod (31), na fronteira com a Ucrânia, de acordo com um comunicado do Ministério da Defesa russo.

Na segunda-feira, a Rússia disse ter intercetado mais de 250 drones ucranianos, enquanto um ataque ucraniano causou duas mortes na cidade de Belgorod.

Na região de Belgorod, mil pessoas continuavam sem eletricidade esta manhã, após os ataques com drones contra infraestruturas energéticas nos últimos dois dias, de acordo com o governador Viatcheslav Gladkov.

Desde o início da ofensiva, há três anos e meio, a Rússia lança quase diariamente drones e mísseis contra a Ucrânia, que responde regularmente com ataques ao território russo.

Kiev visa principalmente infraestruturas energéticas russas, mas os ataques são normalmente limitados a algumas dezenas de drones.

Por seu lado, Moscovo intensificou os ataques à rede elétrica ucraniana nos últimos dias, temendo-se uma campanha destinada a mergulhar o país na escuridão e a dificultar o aquecimento com a aproximação do inverno, como aconteceu em 2024.

No final de setembro, Moscovo exercia controlo total ou parcial sobre 19% de território ucraniano, de acordo com a análise da agência France-Presse (AFP) dos dados fornecidos pelo Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), organização norte-americana.

Cerca de 7% - a Crimeia e áreas da região industrial de Donbass - já estavam sob controlo antes do início da invasão russa em fevereiro de 2022.