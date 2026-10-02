Défice da Alemanha aumenta 68% no primeiro semestre

Durante os primeiros seis meses deste ano, as receitas do Estado alemão aumentaram 2%, em comparação com os 6% registados em termos homólogos, detalhou o instituto em comunicado.

Entre janeiro e junho, os cofres públicos arrecadaram 1,011 biliões de euros, face a uma despesa de 1,110 biliões de euros.

Se se analisar apenas o défice do Estado central, deixando de lado os municípios e as regiões, este chegou mesmo a duplicar durante o primeiro semestre de 2026, passando de 30.000 para 72.300 milhões de euros, com as medidas destinadas a atenuar o impacto dos aumentos dos preços da energia a reduzirem a receita fiscal.

Assim, a redução do imposto sobre a eletricidade para a indústria produtiva e a agricultura a partir de 01 de janeiro e a redução temporária do imposto sobre a energia para atenuar o aumento dos combustíveis devido à guerra no Irão, em maio e junho, provocaram uma queda de 3,1% nas receitas fiscais.

Por outro lado, os custos com juros da dívida pública levaram a que as despesas do Estado central, dos estados federados e dos municípios nesta rubrica aumentassem 21,2%.