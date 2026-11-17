Em causa está a denominada NSA Net, que permite que os funcionários troquem dados confidenciais.

“Está tudo bem”

A fórmula oficial da Administração republicana é a de que não há relação entre os incidentes.

“Se tudo isto for uma coincidência, trata-se, talvez, da maior coincidência da história do mundo”, reagiu, de modo mais cético, o senador republicano Josh Hawley, do Missouri, em declarações citadas pela agência Reuters.



“Intensificar esforços”

c/ agências