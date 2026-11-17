Mundo
"Degradação temporária" durante manutenção. NSA minimiza quebra de rede de comunicação
Uma "degradação temporária" ocorrida durante operações rotineiras de manutenção. É desta forma que a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos retrata a quebra da sua rede de comunicação interna.
Confrontada com a multiplicação de notícias de uma quebra do seu sistema de comunicação, a poderosa Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos veio esta terça-feira alegar que se trata de uma “degradação temporária” ocorrida no decurso de ações programadas de manutenção. Numa tentativa de fazer baixar o termómetro da preocupação em Washington, o próprio presidente norte-americano, Donald Trump, desvalorizou a recente vaga de falhas tecnológicas na maior economia mundial: “Está tudo bem”.
O braço de vigilância eletrónica e criptografia dos serviços secretos dos Estados Unidos afiançou que as “capacidades críticas de missão” permanecem operacionais.
“Embora alguns sistemas internos tenham sido afetados, as capacidades críticas de missão permanecem totalmente operacionais e a nossa capacidade de defender a segurança nacional prevalece", garantiu a NSA.
A norte-americana CNN noticiou, a partir de seis fontes próximas, que a rede de cariz secreto da NSA para comunicações internas estava em baixo.Em causa está a denominada NSA Net, que permite que os funcionários troquem dados confidenciais.
Ouvidos pela CNN, um funcionário atual e um ex-funcionário do Governo Federal dos Estados Unidos adiantaram que uma interrupção na rede da NSA não afetaria a capacidade para fazer chegar informações urgentes ao presidente norte-americano, Donald Trump, que se encontra nas Filipinas e deverá rumar à China na próxima quinta-feira, para se avistar com os presidentes chinês, Xi Jinping, e russo, Vladimir Putin.
“Está tudo bem”
A partir de Manila, onde participou na conferência económica da ASEAN, Trump procurou desvalorizar as falhas que, nos últimos dias, atingiram a aviação comercial, a banca e agora os sistemas de segurança nacional dos Estados Unidos.A fórmula oficial da Administração republicana é a de que não há relação entre os incidentes.
“É como quando se é grande, poderoso, com todo o dinheiro. Coisas como estas acontecem. Está tudo bem”, clamou o presidente.
Por sua vez, a porta-voz da Casa Branca, Lauren Bis, reafirmou, em declarações à Newsmax, não haver indícios de um ataque cibernético com os Estados Unidos por alvo: “Não há crise, nem nada desse tipo, com a qual os americanos tenham de se preocupar”.
A Administração Trump, indicou Bis, reuniu grupos de peritos, entre os quais as denominadas tiger teams, ou “equipas de resposta rápida”, para solucionar os problemas verificados na Administração Federal de Aviação.
O presidente norte-americano pediu já a republicanos e democratas que aprovem legislação com vista a modernizar a FAA.“Se tudo isto for uma coincidência, trata-se, talvez, da maior coincidência da história do mundo”, reagiu, de modo mais cético, o senador republicano Josh Hawley, do Missouri, em declarações citadas pela agência Reuters.
A cascata de falhas precipitou-se na passada quinta-feira com um colapso de serviços da Microsoft que rapidamente alastrou a diferentes continentes. Vinte e quatro horas depois, saía a ordem para a maior interrupção do tráfego aéreo nos Estados Unidos desde o 11 de Setembro de 2001, devido ao que as autoridades classificaram como uma quebra de comunicações.
O secretário norte-americano dos Transportes, Sean Duffy, veio a público justificar-se com uma falha decorrente de trabalhos de substituição de cablagem de cobre por fibra ótica.
O ground stop decretado pela FAA gerou impactos em todo o sistema de transportes aéreos do país, com os atrasos e cancelamentos a sobreviverem ao levantamento das restrições.
Já na tarde desta terça-feira a FEMA, Agência Federal de Gestão de Emergências, anunciou um teste de rotina, à escala nacional, do sistema de alerta de emergência, algo que deve ter lugar uma vez a cada três anos.
“Intensificar esforços”
O líder da maioria republicana no Senado, John Thune, advertiu entretanto para a necessidade de os Estados Unidos redobrarem esforços no sentido de responder a falhas tecnológicas em série.
“Todos teremos que intensificar os nossos esforços. Independentemente do sector da economia, seja o bancário, o de transportes ou as nossas redes de comunicação, precisamos de estar no nível máximo de prontidão”, advogou.
“Isso exige, naturalmente, uma parceria entre as partes interessadas, o sector empresarial, a liderança aqui no Congresso e o Governo, para garantir que estejamos a tomar as medidas necessárias para neutralizar e defender-nos de ameaças cibernéticas”.
c/ agências
O braço de vigilância eletrónica e criptografia dos serviços secretos dos Estados Unidos afiançou que as “capacidades críticas de missão” permanecem operacionais.
“Embora alguns sistemas internos tenham sido afetados, as capacidades críticas de missão permanecem totalmente operacionais e a nossa capacidade de defender a segurança nacional prevalece", garantiu a NSA.
A norte-americana CNN noticiou, a partir de seis fontes próximas, que a rede de cariz secreto da NSA para comunicações internas estava em baixo.Em causa está a denominada NSA Net, que permite que os funcionários troquem dados confidenciais.
Ouvidos pela CNN, um funcionário atual e um ex-funcionário do Governo Federal dos Estados Unidos adiantaram que uma interrupção na rede da NSA não afetaria a capacidade para fazer chegar informações urgentes ao presidente norte-americano, Donald Trump, que se encontra nas Filipinas e deverá rumar à China na próxima quinta-feira, para se avistar com os presidentes chinês, Xi Jinping, e russo, Vladimir Putin.
“Está tudo bem”
A partir de Manila, onde participou na conferência económica da ASEAN, Trump procurou desvalorizar as falhas que, nos últimos dias, atingiram a aviação comercial, a banca e agora os sistemas de segurança nacional dos Estados Unidos.A fórmula oficial da Administração republicana é a de que não há relação entre os incidentes.
“É como quando se é grande, poderoso, com todo o dinheiro. Coisas como estas acontecem. Está tudo bem”, clamou o presidente.
Por sua vez, a porta-voz da Casa Branca, Lauren Bis, reafirmou, em declarações à Newsmax, não haver indícios de um ataque cibernético com os Estados Unidos por alvo: “Não há crise, nem nada desse tipo, com a qual os americanos tenham de se preocupar”.
A Administração Trump, indicou Bis, reuniu grupos de peritos, entre os quais as denominadas tiger teams, ou “equipas de resposta rápida”, para solucionar os problemas verificados na Administração Federal de Aviação.
O presidente norte-americano pediu já a republicanos e democratas que aprovem legislação com vista a modernizar a FAA.“Se tudo isto for uma coincidência, trata-se, talvez, da maior coincidência da história do mundo”, reagiu, de modo mais cético, o senador republicano Josh Hawley, do Missouri, em declarações citadas pela agência Reuters.
A cascata de falhas precipitou-se na passada quinta-feira com um colapso de serviços da Microsoft que rapidamente alastrou a diferentes continentes. Vinte e quatro horas depois, saía a ordem para a maior interrupção do tráfego aéreo nos Estados Unidos desde o 11 de Setembro de 2001, devido ao que as autoridades classificaram como uma quebra de comunicações.
O secretário norte-americano dos Transportes, Sean Duffy, veio a público justificar-se com uma falha decorrente de trabalhos de substituição de cablagem de cobre por fibra ótica.
O ground stop decretado pela FAA gerou impactos em todo o sistema de transportes aéreos do país, com os atrasos e cancelamentos a sobreviverem ao levantamento das restrições.
Já na tarde desta terça-feira a FEMA, Agência Federal de Gestão de Emergências, anunciou um teste de rotina, à escala nacional, do sistema de alerta de emergência, algo que deve ter lugar uma vez a cada três anos.
“Intensificar esforços”
O líder da maioria republicana no Senado, John Thune, advertiu entretanto para a necessidade de os Estados Unidos redobrarem esforços no sentido de responder a falhas tecnológicas em série.
“Todos teremos que intensificar os nossos esforços. Independentemente do sector da economia, seja o bancário, o de transportes ou as nossas redes de comunicação, precisamos de estar no nível máximo de prontidão”, advogou.
“Isso exige, naturalmente, uma parceria entre as partes interessadas, o sector empresarial, a liderança aqui no Congresso e o Governo, para garantir que estejamos a tomar as medidas necessárias para neutralizar e defender-nos de ameaças cibernéticas”.
c/ agências