Delcy Rodríguez ordena criação de plano de defesa após ataque dos EUA

O anúncio foi feito na quarta-feira durante um evento em que Delcy Rodríguez foi reconhecida como comandante-chefe da Força Armada Nacional Bolivariana (FANB), três semanas após a operação militar norte-americana de 03 de janeiro de 2026 em que o Presidente Nicolás Maduro e a sua mulher, Cilia Flores, foram capturados e levados para os EUA.

"Tiveram de procurar uma potência nuclear para tentar subjugar a soberania do povo venezuelano. O extremismo não conseguiu, não conseguiu e não conseguirá. Está nas nossas mãos e peço-vos (...) e a todas as entidades envolvidas, máxima cooperação, máximo desempenho para que, num prazo de 100 dias, tenhamos as diretrizes muito claras do novo sistema defensivo para a Venezuela, em perfeita união civil, militar e policial", disse.

Delcy Rodríguez recordou o Simón Bolívar (político e militar venezuelano que liderou a independência da Venezuela, Bolívia, Colômbia, Peru, Equador e Panamá do império espanhol) e pediu que esse mesmo espírito de luta se apodere dos venezuelanos apara abrir os novos caminhos necessários para defender a pátria.

"Devemos aprender com os infortúnios. Devemos compreender. E é por isso que decidi criar um gabinete nacional para a defesa e a segurança cibernética da Venezuela, que estará vinculado ao Conselho de Vice-Presidentes. À frente deste gabinete nacional estará uma cientista, a professora Gabriela Jiménez, ministra da Ciência e Tecnologia (...) Peço aos cientistas, aos especialistas em tecnologia da Venezuela, juntamente com o Conselho Científico Militar, que estas grandes capacidades no âmbito da defesa da ciência e da tecnologia se unam para defender o nosso espaço cibernético", disse.

Delcy Rodríguez deixou ainda "uma mensagem muito clara para o extremismo na Venezuela e as suas conexões internacionais": "Através do programa de coexistência democrática e paz, abrimos um espaço para o diálogo político, que venham todos os que realmente amam a Venezuela".

"Mas aqueles que pretendem perpetuar os danos e a agressão contra o povo da Venezuela que fiquem em Washington, porque aqui não vão entrar para prejudicar a paz e a tranquilidade da República. Haverá lei e haverá justiça", disse.

A dirigente explicou que na Venezuela estão "dispostos ao entendimento, ao diálogo, mas não a outra agressão".

"Aqui será aplicada a lei, no respeito pela Constituição", disse a presidente interina.

Rodríguez voltou a pedir a liberdade do Presidente do país, Nicolás Maduros, e da sua mulher.

Em 03 de janeiro de 2026, os Estados Unidos lançaram um ataque contra a Venezuela para capturar o líder venezuelano e a mulher, e anunciaram que vão governar o país até se concluir uma transição de poder.

Delcy Rodriguez, então vice-presidente, assumiu a presidência interina do país com o apoio das Forças Armadas.

Nicolás Maduro e Cília Flores prestaram breves declarações num tribunal de Nova Iorque para responder às acusações de tráfico de droga, corrupção e branqueamento de capitais e ambos declararam-se inocentes. A próxima audiência está marcada para 17 de março.