Delegação iraniana já está em Islamabad para negociações com EUA

O que se vai negociar em Islamabad em busca de um acordo decisivo de paz entre EUA e Teerão
Além de JD Vance, a delegação norte-americana é constituída pelos enviados da Casa Branca Steve Witkoff e Jared Kushner, genro de Donald Trump.
Num discurso transmitido pela televisão, o governante paquistanês agradeceu às duas partes por aceitarem a proposta de cessar-fogo e o convite a "negociar a paz" naquele país, o que é "motivo de orgulho não só para o Paquistão, como para todo o mundo muçulmano".
Líbano. Ministro do Interior diz que "o objetivo é o cessar-fogo. Faremos o que for preciso"
"O objetivo é o cessar-fogo. Faremos o que for preciso, mesmo indo ao outro lado do mundo, para garantir a segurança, a paz e a estabilidade para o nosso país", afirmou.
A presidência libanesa anunciou há pouco que os EUA vão mediar as conversações entre representantes do Líbano e de Israel em Washington, na terça-feira.
Líbano e Israel realizaram o seu primeiro contacto com telefonema entre embaixadores
Estas conversações "vão procurar um anúncio sobre um cessar-fogo e uma data para o início das negociações diretas", afirmou o gabinete do presidente libanês, Josef Aoun, em comunicado, publicado no X.
Com base na iniciativa lançada pelo Presidente da República, General Joseph Aoun, que se fundamenta na ação diplomática através do anúncio de um cessar-fogo e da condução de negociações diretas com Israel, e na sequência dos contactos internacionais e árabes recentemente realizados pelo Presidente Aoun em virtude da escalada dos ataques israelitas contra o Líbano, a administração dos EUA decidiu incumbir o Departamento de Estado dos EUA de desempenhar o papel de mediador entre o Líbano e Israel.
Em cumprimento desta decisão, e com base nas directivas do Presidente Aoun à Embaixadora do Líbano em Washington, ocorreu uma chamada telefónica às 21h00, hora de Beirute – a primeira entre o Líbano, representado pela sua Embaixadora em Washington, Nada Hamadeh Maacoud, e Israel, representado pelo seu Embaixador em Washington, Yechiel Leiter – com a participação do Embaixador dos EUA em Beirute, Michel Issa, que se encontra actualmente em Washington.
Durante a chamada, ficou acordado que a primeira reunião será realizada na próxima terça-feira na sede do Departamento de Estado dos EUA para discutir o anúncio de um cessar-fogo e a data de início das negociações entre o Líbano e Israel sob o patrocínio americano".
Air Force Two com JD Vance a bordo faz escala em Paris a caminho do Paquistão
A equipa de imprensa da Casa Branca informou que o voo decorreu "sem incidentes" e que não houve visitantes na tribuna de imprensa.
Vance deixou os EUA há cerca de oito horas e disse estar "ansioso" pelas negociações.
Delegação iraniana chegou a Islamabad
Arrival of the delegation of the Islamic Republic of Iran for Islamabad Talks pic.twitter.com/aJYU9cx5t2— Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) April 10, 2026
A delegação liderada por Qalibaf aterrou em Islamabad durante a tarde de hoje e inclui equipas ligadas a segurança, política, defesa, economia e assuntos jurídicos, adiantou a mesma fonte.
Primeiro-ministro Paquistão. Negociações de cessar-fogo em Islamabad são "decisivas"
Numa mensagem emitida pelas televisivões, Shehbaz Sharif referiu que "este é um momento decisivo. Peço a todos que rezem para que estas negociações sejam bem-sucedidas, que inúmeras vidas sejam salvas e que o mundo veja a paz".
"Enviei JD Vance ao Paquistão para negociar com os iranianos. Eu próprio iria, mas não quero ir ao Paquistão", escreveu Trump na sua conta no X.
I’ve sent JD Vance to Pakistan to negotiate with the Iranians. I’d go myself; but I don’t want to go to Pakistan. - Real President Trump Commentary (@RealPresidentT) April 10, 2026
Israel afirma ter morto 180 combatentes do Hezbollah nos ataques de quarta-feira no Líbano
As Forças de Defesa de Israel (IDF) divulgaram esta quarta-feira novos detalhes sobre os seus ataques em grande escala contra o Hezbollah em todo o Líbano, afirmando ter morto pelo menos 180 membros do grupo terrorista.
Os ataques atingiram cerca de 100 posições do Hezbollah no sul do Líbano, no Vale do Beqaa e em Beirute, segundo os militares. As IDF afirmam que os ataques foram realizados com base em "informações precisas e de alta qualidade", o que possibilitou "ataques simultâneos em múltiplas áreas em apenas um minuto".
Segundo as IDF, os ataques causaram "um golpe significativo e profundo" no Hezbollah.
Líbano: Número de mortos nos ataques israelitas de quarta-feira sobe para 357
O novo balanço é de "357 mártires e 1.223 feridos", disse o ministério em comunicado, acrescentando que "este número não é definitivo", uma vez que as operações de busca nos escombros e a identificação das vítimas continuam.
Mercados fazem aposta tímida nas negociações EUA-Irão
Os mercados internacionais apresentam hoje um otimismo moderado em resposta às negociações com vista a uma trégua prolongada entre os Estados Unidos e o Irão, que se realizam este fim de semana em Islamabad, sob a égide do Paquistão.
A Bolsa de Nova York apresentou resultados mistos: o Dow Jones caiu 0,3%, o Nasdaq subiu 0,6% e o índice S&P 500 teve um incremento marginal de 0,12%. Numa Europa sem tendência definida, Londres retrocedeu 0,03%, Frankfurt 0,01%, enquanto Madrid avançou 0,55% e Paris 0,17%. Em Lisboa, o índice PSI caiu 0,28%.
À semelhança do que aconteceu em 2022, após a invasão russa da Ucrânia, a União Europeia admite a possibilidade de impor taxas extraordinárias sobre os lucros excecionais obtidos pelas empresas do setor energético devido ao conflito no Médio Oriente.
Bruxelas confirmou esta sexta-feira que está a estudar pedidos nesse sentido apresentados por vários Estados-membros e, perante o quadro atual de subida generalizada dos preços junto dos consumidores, não descarta a adoção de "uma gama de medidas, algumas das quais já foram implementadas há alguns anos", declarou a porta-voz da Comissão Europeia Paula Pinho.
Tanques meio-vazios
A agência France-Presse dá hoje conta das preocupações da Associação de Aeroportos da Europa, que fala em risco de "escassez sistémica" de combustível para aviação, caso o tráfego marítimo no estreito de Ormuz não seja restabelecido nas próximas três semanas.
Camiões-cisterna com luz-verde em França
A circulação de camiões-cisterna aos sábados, domingos e feriados foi autorizada extraordinariamente pelo Governo francês até meados de maio, para facilitar o abastecimento dos postos de combustível em todo o país e mitigar riscos de escassez.
Clarificando o alcance do decreto publicado esta sexta-feira no Diário Oficial da República, o Governo francês concretiza que a autorização extraordinária, vigente até 11 de maio, abrange "domingos e feriados, bem como vésperas e dias seguintes a domingos e feriados”.
Inflação em subida acelerada nos EUA
O Bureau of Labor Statistics, organismo federal dos EUA, atualizou hoje o Índice de Preços no Consumidor com dados que confirmam a subida pronunciada da taxa de inflação no país em março para os 3,3% em termos homólogos, isto é, comparando com o mesmo mês de 2025.
Relativamente a fevereiro deste ano, a leitura hoje divulgada revela uma variação em alta de 0,9%, o que representa a maior subida desde 2022 e põe em evidência o impacto económico gerado no país pela tensão geopolítica no Médio Oriente.
Também entre fevereiro e março últimos, os preços dos combustíveis nos Estados Unidos dispararam 21,2%, um valor recorde no país desde que há registos.
(Com agências)
Impacto da guerra. Inflação nos Estados Unidos disparou em março
O aumento do Índice de Preços no Consumidor (IPC), que mede o preço de um cabaz de bens e serviços, é o mais elevado em quase dois anos e a primeira medida oficial de como o conflito afetou os preços no consumidor nos EUA, particularmente porque o Irão bloqueou o Estreito de Ormuz, por onde normalmente passa um quinto do petróleo e gás do mundo.
O índice energético subiu 10,9% em março, impulsionado por um aumento de 21,2% no índice da gasolina, que representou quase três quartos do aumento mensal de todos os artigos. As passagens aéreas subiram 2,7% em março e ficaram 14,9% mais caras do que no ano anterior.
A inflação subjacente – que exclui os preços voláteis dos alimentos e da energia – subiu a um ritmo mais moderado de 0,2% no mês e situou-se 2,6% acima do registado no ano anterior.
A taxa de inflação anualizada não ultrapassava os 3% desde o verão de 2024, quando a inflação começou finalmente a arrefecer após atingir um máximo histórico de 9,1% em junho de 2022.
A guerra contra o Irão mergulhou a economia norte-americana numa incerteza ainda maior, agravando a precariedade que surgiu com as tarifas de Donald Trump no ano passado. A inflação atingiu o nível mais baixo em quatro anos em abril passado, quando os aumentos de preços caíram para 2,3%. Subiu para 3% em setembro, antes de recuar para 2,4% em janeiro e fevereiro.
Europa pode enfrentar escassez de combustível de aviação dentro de três semanas
O Conselho apelou à UE para que tome medidas imediatas para evitar este cenário numa carta enviada ontem à Comissão Europeia.
Algumas das medidas sugeridas incluem compras coletivas da UE e uma flexibilização temporária das regulamentações que dificultam a importação de combustível de aviação pelo continente.
O grupo instou ainda a Comissão Europeia a realizar a sua própria avaliação e monitorização da produção e disponibilidade de combustível de aviação.
Caso ocorra uma crise de abastecimento, alertou o grupo, esta afetará gravemente as viagens aéreas e “prejudicará significativamente a economia europeia”, agravando o impacto da subida dos preços do petróleo.
Qualquer escassez de combustível afetaria as exportações europeias, das quais 26 por cento são processadas pelos aeroportos, bem como pelos cidadãos, com a aproximação da época alta de viagens de verão, observou o grupo.
Trump. Iranianos "não têm outras cartas na manga, para além de uma extorsão"
Trump volta a advertir Teerão. Ataques serão retomados com mais intensidade caso falhe acordo
Enquanto o vice-presidente JD Vance viaja para o Paquistão para liderar as negociações com os iranianos, Trump disse que as próximas 24 horas revelarão se as conversações serão bem-sucedidas.
"Vamos descobrir daqui a cerca de 24 horas. Saberemos em breve", disse Trump.
O presidente manifestou ainda dúvidas sobre a mensagem transmitida pelo Irão.
"Vocês estão a lidar com pessoas que não sabemos se estão a dizer a verdade", afirmou.
“À nossa frente, dizem que se estão a livrar de todas as armas nucleares, que tudo acabou. E depois vêm à imprensa e dizem ‘não, gostaríamos de enriquecer urânio’. Por isso, vamos ver o que acontece”, disse Trump.
Embaixadores de Israel, Líbano e EUA iniciam conversações a preparar cessar-fogo
A primeira ronda de discussões terá como objectivo chegar a acordo sobre as condições e a agenda para as negociações directas entre Israel e o Líbano, que Israel afirmou que visam desarmar o Hezbollah e estabelecer “relações pacíficas” entre os dois países.
Entre as questões mais urgentes a negociar está a exigência do Líbano de que Israel concorde com um cessar-fogo como condição para as negociações.
As autoridades libanesas afirmaram que não negociarão sob fogo, enquanto Israel rejeitou um cessar-fogo com o Hezbollah, apoiado pelo Irão, como pré-condição para as negociações.
As conversações de sexta-feira serão realizadas com Michel Issa, embaixador dos EUA no Líbano; Yechiel Leiter, embaixador de Israel nos EUA; e Nada Hamadeh Moawad, embaixadora do Líbano nos EUA, disseram as fontes.
CNN detetou que um único petroleiro transitou pelo Estreito de Ormuz
O Mab 5, um petroleiro com bandeira do Botswana, passou hoje cedo pela importante via navegável, de acordo com os seus dados AIS no rastreador de embarcações MarineTraffic.
No entanto, as embarcações podem interromper a transmissão dos seus dados AIS, que mostram a sua localização, o que significa que mais navios podem estar a atravessar o Estreito sem serem detetados pelos rastreadores marítimos.
Netanyahu pede adiamento de depoimento em julgamento por corrupção
Netanyahu alegou a atual situação de segurança na região para justificar o pedido, informou o advogado de Netanyahu.
"Devido a razões diplomáticas e de segurança sigilosas relacionadas com os acontecimentos dramáticos que ocorreram no Estado de Israel e em todo o Médio Oriente nos últimos tempos, o primeiro-ministro não poderá depor no processo durante pelo menos as próximas duas semanas", lê-se no documento apresentado pela equipa do primeiro-ministro ao Tribunal Distrital de Jerusalém.
O documento refere que um envelope selado detalhando as razões confidenciais foi entregue ao Tribunal, que emitirá a sua decisão assim que a acusação apresentar a sua resposta.
O julgamento de Netanyahu, iniciado em 2020, estava marcado para ser retomado no domingo, depois de Israel ter levantado o estado de emergência imposto devido à guerra com o Irão, na sequência do anúncio do cessar-fogo na quarta-feira.
A defesa afirmou estar preparada para continuar a ouvir o depoimento de uma testemunha de acusação.
Netanyahu, o primeiro primeiro-ministro israelita em funções a ser acusado de um crime, nega as acusações de suborno, fraude e abuso de confiança apresentadas em 2019, após anos de investigações.
Líder do Hezbollah promete combater Israel "até ao último suspiro"
"Não concordamos em regressar à situação anterior e apelamos aos que estão no poder para que ponham fim aos compromissos fáceis", disse, acusando Israel de lançar novos ataques apesar do cessar-fogo assinado com o grupo em novembro de 2024.
"Não tememos as ameaças nem as armas do inimigo, pois somos os donos da terra", afirmou Qassem.
As declarações surgem numa altura em que o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou na quinta-feira que não haverá cessar-fogo no Líbano, embora tenha sinalizado abertura para negociações diretas com Beirute.
Teerão afirma que não aceitará a continuidade dos ataques no Líbano. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, exigiu o fim dos "massacres no Líbano", e outras autoridades iranianas alertaram que os ataques constituem uma violação do cessar-fogo.
Na quarta-feira, as Forças de Defesa de Israel afirmaram ter morto Ali Yusuf Harshi, sobrinho e secretário particular de Qassem, num ataque aéreo perto de Beirute, parte do que descreveram como a maior onda coordenada de ataques contra alvos do Hezbollah desde o início da guerra.
Revolta contra preços do gasóleo interrompe abastecimento de postos na Irlanda
Kevin McPartlan, responsável da Fuels for Ireland, uma associação do setor, disse à CNN que os protestos têm sido "extremamente prejudiciais" para o abastecimento de combustível em todo o país e que o número de postos de abastecimento de combustível sem abastecimento pode duplicar para 500 até ao final do dia.
Durante quatro dias desta semana, o tráfego em grandes troços de autoestradas na Irlanda esteve paralisado, com os camionistas e os agricultores irritados com o aumento dos preços do gasóleo a estacionarem os seus camiões e tratores. Vídeos nas redes sociais mostraram turistas a sair dos carros para caminhar até ao Aeroporto de Dublin no meio de longas filas de carros.
O primeiro-ministro irlandês (Taoiseach), Micheál Martin, declarou à emissora irlandesa RTÉ, na sexta-feira, que o país está "à beira" de ter de recusar entregas de petróleo "no meio de uma crise global de abastecimento de petróleo".
Martin apontou para um petroleiro atualmente retido na costa oeste da Irlanda, que não consegue atracar no Porto de Galway devido aos bloqueios impostos pelos manifestantes.
O líder irlandês afirmou que "outra pessoa comprará" este petróleo se a Irlanda não puder aceitar o petroleiro, classificando os bloqueios como "inaceitáveis" e "ilógicos".
Martin e outros membros do Governo vão reunir-se esta sexta-feira com representantes dos manifestantes, com o objetivo de pôr fim aos bloqueios.
Conselho Económico Nacional dos EUA otimista sobre abertura do Estreito de Ormuz
"O que esperamos, e o que os mercados de futuros esperam, é uma rápida redução dos preços da energia assim que o estreito for reaberto. Há navios a passar agora, mas a cerca de 10% do ritmo normal. Assim que voltarmos ao ritmo normal, esperamos que as coisas voltem ao normal", disse Hassett à Fox Business.
"Enviámos a nossa equipa principal ao Paquistão para negociar com os iranianos e também temos planos de contingência, se necessário", afirmou.
Teerão condiciona início das negociações a duas exigências, incluindo cessar-fogo no Líbano
"Duas das medidas mutuamente acordadas entre as partes ainda não foram implementadas: um cessar-fogo no Líbano e a libertação dos activos iranianos bloqueados antes do início das negociações. Estas duas questões devem ser cumpridas antes do início das negociações. Mohammad Bagher Ghalibaf"
Two of the measures mutually agreed upon between the parties have yet to be implemented: a ceasefire in Lebanon and the release of Iran’s blocked assets prior to the commencement of negotiations.— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 10, 2026
These two matters must be fulfilled before negotiations begin.
Papa Leão XIV. "Ação militar não criará espaço para a liberdade"
God does not bless any conflict. Anyone who is a disciple of Christ, the Prince of Peace, is never on the side of those who once wielded the sword and today drop bombs. Military action will not create space for freedom or times of #Peace, which comes only from the patient…— Pope Leo XIV (@Pontifex) April 10, 2026
Absurd and inhuman violence is spreading ferociously through the sacred places of the Christian East, profaned by the blasphemy of war and the brutality of business, with no regard for people’s lives, which are considered at most collateral damage of self-interest. But no gain…— Pope Leo XIV (@Pontifex) April 10, 2026
Inflação sob pressão mesmo com cessar-fogo duradouro
Numa análise da Generali AM (parte da Generali Investments), hoje divulgada, Vincent Chaigneau, responsável pela investigação, afirma que a pressão sobre a inflação reduz as expectativas de cortes de juros na Europa e condiciona a política da Reserva Federal dos EUA (Fed).
Outra das conclusões é a de que "a incerteza sobre o fornecimento de petróleo e gás aumentará os custos de produção, afetando sobretudo a Europa e a Ásia pela sua dependência energética, enquanto o impacto nos EUA será mais limitado".
Devido à incerteza o investimento e o consumo serão travados, com as empresas a adiarem projetos e famílias a aumentarem a poupança, num contexto em que a inflação também é impulsionada pelos preços dos alimentos e da tecnologia, conclui a análise hoje divulgada.
Portugal "está protegido da crise de abastecimento" de energia
“Portugal está relativamente protegido da crise, não da crise dos preços, porque essas são globais, o preço é global, mas da crise de abastecimento”, afirmou aos jornalistas a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, na sede do Governo, no Campus XXI, em Lisboa.
Israel exclui Espanha de mecanismo internacional para Gaza
Israel justificou a decisão com o discurso anti-israelita "tão flagrante" do Governo espanhol.
"O enviesamento anti-israelita do governo de [Pedro] Sánchez é tão flagrante que o impediu de agir de forma construtiva na implementação do plano de paz do Presidente [dos Estados Unidos, Donald] Trump e no CMCC, que opera ao abrigo desse plano", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Gideon Saar, num comunicado citado pela agência de notícias espanhola EFE.
"No contexto da obsessão anti-Israel do governo do primeiro-ministro Sánchez, e do grave dano que causa aos interesses israelitas - e também norte-americanos -, incluindo durante a guerra contra o Irão", o Governo de Telavive decidiu que "Espanha não poderá participar no CMCC", de acordo com a mesma nota.
Gideon Saar indicou que Espanha foi já foi notificada formalmente desta decisão e os Estados Unidos foram informados com antecedência.
O CMCC é um centro multinacional instalado em finais de novembro do ano passado em Kiryat Gat, no sul de Israel, para avançar com o plano de paz para a Faixa de Gaza, governada pelo Hamas desde 2007, promovido pelos Estados Unidos.
Parlamento recomenda ao Governo alívio fiscal nos combustíveis e no gás e chumba IVA zero
O projeto de resolução da IL, entre várias recomendações ao Governo para responder à subida dos preços devido ao conflito no Médio Oriente, pede a redução do ISP de forma a "salvaguardar a neutralidade fiscal" em sede de IVA, a redução do IVA na bilha do gás, o reforço da oferta de transportes públicos e a reposição do IVA reduzido nos equipamento destinados à captação de energias renováveis.
A iniciativa - que não tem força de lei - foi aprovada com os votos a favor de Chega, PS, IL, PAN e JPP, abstenção do Livre e BE e votos contra de PSD, CDS-PP e PCP.
Foram rejeitadas outras dez iniciativas apresentadas pelo PS, Chega, IL, Livre, BE e PAN centradas no aumento do custo de vida, com especial incidência nos preços dos combustíveis e dos bens alimentares essenciais.
O PS, através de um projeto de resolução, e o Chega, BE e PAN, com projetos de lei, propunham a isenção de IVA num conjunto de bens alimentares essenciais.
A iniciativa dos socialistas, sem força de lei, que pedia também a redução do IVA dos combustíveis e do gás de 23% para 13% e a criação de um pacote de apoio a empresas de transporte de mercadorias e passageiros, foi chumbada com os votos contra do PSD, Chega e CDS-PP. A IL absteve-se.
Os projetos de lei no mesmo sentido de Chega, BE e PAN também ficaram pelo caminho, com os socialistas a absterem-se em todos os projetos, inviabilizando a sua aprovação em conjunto com os votos contra dos partidos do Governo. A IL apenas votou contra a iniciativa do BE.
O Chega levou ainda a votação a redução do IVA sobre os combustíveis para a taxa intermédia, os bloquistas propunham a descida do IVA dos combustíveis e do gás e o PAN queria um reforço da monitorização dos preços dos alimentos essenciais e o combate a condutas especulativas.
O Livre - que agendou o debate - apresentou dois projetos de resolução em que recomendava ao Governo a fixação das margens máximas de combustíveis e o reembolso integral do IVA pago em bens essenciais para famílias de baixos rendimentos.
O PCP viu rejeitada uma resolução em que recomendava ao Governo que aplicasse um sistema de controlo de preços dos produtos do cabaz alimentar, a fixação de margens máximas e a definição de um preço de referência nos combustíveis,
Conversações em risco? Irão só negoceia se houver cessar-fogo no Líbano
O Irão só vai participar nas negociações com os Estados Unidos se houver cessar-fogo no Líbano. A informação está a ser avançada pela agência de notícias iraniana.
Países do Atlântico Sul evitam contaminação bélica e vetam armas atómicas
Os países do Atlântico Sul dizem "não" à guerra no Irão e comprometem-se em manter a região livre de armas nucleares. No encontro, no Rio de Janeiro, exigiram ainda uma reforma urgente das Nações Unidas para que seja mais representativa e eficiente.
Vance espera negociações positivas com o Irão
"Estamos ansiosos pela negociação. Penso que será positiva", disse Vance aos jornalistas antes de partir de Washington para o Islamabad.
"Como disse o presidente dos Estados Unidos, se os iranianos estiverem dispostos a negociar de boa-fé, estaremos certamente dispostos a estender a mão", acrescentou Vance.
No entanto, deixou o alerta: "Se nos tentarem enganar, vão descobrir que a equipa de negociação não está muito recetiva."
Mais de dois milhões de mulheres deslocadas no Irão e Líbano
Segundo as autoridades locais, pelo menos 204 mulheres morreram em ataques no Irão - incluindo 168 raparigas no ataque à escola em Minab - e outras 102 no Líbano, sendo que este último número ainda não inclui as vítimas do intenso bombardeamento de 08 de abril ao território libanês, disse a porta-voz da ONU Mulheres, Sofia Calltorp, em uma conferência de imprensa em Genebra.
Foram também relatadas mortes de mulheres noutros países da região, incluindo o Bahrein, o Iraque, Israel, o Kuwait e os Emirados Árabes Unidos, assim como nos Territórios Palestinianos Ocupados, acrescentou.
Além disso, muitas mulheres e raparigas da região correm o risco de insegurança alimentar devido ao aumento dos preços e às perturbações nas cadeias de abastecimento.
Neste contexto, as organizações regionais de defesa dos direitos das mulheres estão cada vez mais ameaçadas numa altura de redução do espaço cívico em muitos países. Muitas ativistas "sofreram intimidação, detenções arbitrárias e, em alguns casos, violência letal", acrescentou Sofia Calltorp.
Hezbollah pede às autoridades libanesas que não façam "concessões gratuitas" a Israel
"Pedimos às autoridades que parem de fazer concessões gratuitas", disse Naim Qassem num comunicado escrito, cujo texto foi lido pelo canal de televisão do Hezbollah, Al-Manar. Denunciou os "crimes sangrentos" de Israel, incluindo os ataques aéreos maciços contra o Líbano na quarta-feira, que mataram mais de 300 pessoas.
Navios ligados ao Irão impulsionam o tráfego no Estreito de Ormuz
Três petroleiros – um superpetroleiro com capacidade para dois milhões de barris de crude, um petroleiro de abastecimento e um petroleiro mais pequeno – abandonaram as águas iranianas nas últimas 24 horas, com base em análises de dados separadas das plataformas Kpler e Lloyd’s List Intelligence.
Quatro navios graneleiros – incluindo um que carregou minério de ferro do Irão com destino à China – também zarparam no último dia, segundo os dados.
Israel planeia estabelecer mais de 30 colonatos na Cisjordânia
"O gabinete de segurança decidiu criar secretamente 34 novos colonatos", afirma um relatório da ONG anti assentamentos Paz Agora.
Estes 34 novos colonatos vão juntar-se aos 68 já estabelecidos pelo governo de direita de Benjamin Netanyahu desde a sua formação no final de 2022.
Hezbollah reivindica responsabilidade por ataque com mísseis contra base militar em Ashdod
Em comunicado, o grupo pró-Irão afirmou que esta foi uma "resposta" aos ataques mortais de quarta-feira em Beirute e no resto do Líbano, que fizeram mais de 300 mortos. Acrescentou que "esta resposta continuará até que a agressão cesse".
Países árabes saúdam decisão do Governo libanês de manter monopólio das armas
O secretário-geral da Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, afirmou, em comunicado, que falou por telefone com o primeiro-ministro libanês, Nawaf Salam, a quem transmitiu apoio às “decisões corajosas tomadas pelo Governo libanês para fortalecer a plena autoridade do Estado na província de Beirute”.
A medida, anunciada na quinta-feira após uma reunião do Conselho de Ministros libanês, inclui também “limitar a posse de armas exclusivamente às forças estatais legítimas”, observou Aboul Gheit, sublinhando que tanto o Estado libanês como o Exército devem cumprir as suas responsabilidades na implementação da medida.
Por sua vez, o responsável do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), Jassim Mohamed al-Budaiwi, afirmou que a decisão “representa um passo importante para consolidar a soberania do Estado libanês e fortalecer as suas instituições legítimas”, algo que contribui para “proteger a segurança dos cidadãos e residentes”.
Depois de condenar os ataques israelitas de quarta-feira no Líbano, que também afetaram áreas densamente povoadas de Beirute, o secretário-geral da Liga Árabe reiterou “a necessidade de incluir o Líbano no acordo de cessar-fogo recentemente alcançado entre os Estados Unidos e o Irão”.
Aboul Gheit transmitiu ainda a Salam o seu apoio à decisão do seu Governo de iniciar negociações diretas com Israel para "alcançar uma solução duradoura”, expressando também a sua esperança de que “todas as partes envolvidas se comprometam a criar as condições adequadas para que estes esforços deem frutos e sejam bem-sucedidos”.
Kuwait acusa Teerão de ataque que atingiu instalações da guarda nacional
Em comunicado divulgado esta sexta-feira, o Ministério condenou “os ataques atrozes perpetrados pela República Islâmica do Irão e pelos seus aliados, incluindo fações, milícias e grupos armados afiliados, utilizando drones contra várias instalações vitais do Kuwait na noite de quinta-feira”.
A guarda nacional do Kuwait afirmou, na quinta-feira à noite, que uma das suas instalações sofreu “danos materiais significativos”, embora não tenha havido relatos de mortes.
“A continuidade destes ataques flagrantes da República Islâmica do Irão e dos seus aliados contra o Kuwait e outros países da região mina os esforços regionais e internacionais que culminaram recentemente no anúncio de um cessar-fogo entre os Estados Unidos e a República Islâmica do Irão”, referiu o Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Os ataques da última noite aconteceram poucas horas depois de o Ministério da Defesa do Kuwait ter anunciado, em comunicado, que não se tinham registado “novos desenvolvimentos ou alterações operacionais” durante o dia.
Keir Starmer e Donald Trump discutiram opções militares para o Estreito de Ormuz
"Temos reunido uma coligação de países... a trabalhar num plano político e diplomático, mas também a analisar as capacidades militares e... a logística para a passagem de navios pelo Estreito", disse Starmer durante a sua visita ao Golfo.
"Esse foi o foco da discussão de ontem à noite: refletir sobre o que tenho discutido aqui, mas também focar-me num plano prático em relação à navegação pelo Estreito”, acrescentou o primeiro-ministro do Reino Unido sem fornecer mais detalhes.
Questionado sobre se tinha discutido com Trump as ameaças dos EUA de se retirarem da NATO, Starmer não respondeu diretamente, mas disse que a aliança era do interesse tanto dos EUA como da Europa.
"A NATO é uma aliança defensiva que, durante décadas, nos manteve muito mais seguros do que estaríamos de outra forma", disse.
Exército israelita afirma ter eliminado combatentes do Hezbollah
Em comunicado, as Forças de Defesa de Israel (IDF) disseram que as tropas da 91ª Divisão identificaram uma “célula” de combatentes nas proximidades das tropas que operavam na área no início da semana. O ataque matou um dos membros do grupo que se estava a abrigar "na vegetação" e atingiu um veículo que transportava outras pessoas que tentavam fugir, alegaram as Forças de Defesa de Israel.
Comer para ajudar: restaurantes em Lisboa apoiam deslocados no Líbano
Até 17 de abril, a associação Caram Portugal está a mobilizar restaurantes libaneses em Lisboa numa iniciativa solidária. Chama-se "Dine & Donate" e parte das receitas angariadas, nas refeições feitas nesses restaurantes aderentes, reverte para ajudar os deslocados da guerra no Líbano, que já ultrapassam o milhão. É comer para ajudar.
De acordo com as últimas contas das Nações Unidas, já morreram, nos ataques israelitas em território libanês, mais de 1500 pessoas, e o número de deslocados ultrapassa o milhão. É a esses, àqueles que tiveram de abandonar as casas onde viviam, que a Caram Portugal quer chegar. Bassima Jamaleddine, membro da associação, explica que a prioridade é garantir-lhes alimentos, abrigo e medicamentos. No fundo, falta tudo aos deslocados libaneses. "A nossa maior preocupação é a segurança das pessoas. Quando vemos famílias e crianças a dormir na rua, a nossa única prioridade é encontrarmos formas de diminuir o seu sofrimento", afirma.
Encontramos Bassima Jamaleddine à mesa do Sumaya, restaurante de comida libanesa no Príncipe Real, em Lisboa. É um dos restaurantes que aderem, até dia 17 de abril, à iniciativa "Dine & Donate", cujas verbas revertem para organizações que trabalham com os deslocados libaneses. "O valor vai totalmente para a ajuda humanitária. A Caram Portugal envia essas doações para organizações parceiras, de confiança, no Líbano. O dinheiro é usado para ajudar as famílias deslocadas, garantindo que elas têm o básico: comida, um lugar seguro para ficar e cuidados médicos", adianta.
A partir de Portugal, a mais de cinco mil quilómetros de distância, Bassima tenta ajudar como pode; Tarek Mabsoud, proprietário do Sumaya, também. "Esta iniciativa significa muito: é mexer-se, é fazer alguma coisa. É muito importante", considerou.
Tarek Mabsoud vive em Lisboa há 37 anos. Era pequeno quando veio com os pais, nos anos 80, para Portugal, mas nunca deixou a ligação ao Líbano. "Para mim, o Líbano são as pessoas e a maneira como fui acolhido tantas vezes. Não tenho palavras para descrever. Uma coisa que me surpreendeu sempre foi a generosidade das pessoas", explica. E entre elas está a avó, Sumaya - ela que dá o nome ao restaurante, ela que ensinou a Tarek Mabsoud os segredos da cozinha libanesa.
Resta ajudar quem ficou e, desta vez, ajudar significa comer, até 17 de abril, num dos oito restaurantes que aderem à iniciativa da Caram Portugal: o Sumaya, o Mesa, o Bal, o Touta, o Falafoliva, o The Happy Salad, o Maída e o Taza. Era o que Tarek Mabsoud gostava que acontecesse, também, no Médio Oriente. "Vamos largar as armas, vamos sentar-nos à mesa, comer e apoiar aqueles precisam de ser apoiados", concluiu.
TotalEnergies anuncia paragem da refinaria de Satorp, na Arábia Saudita devido a ataques
"Como medida de segurança", as unidades da plataforma, de propriedade conjunta da empresa saudita Aramco (62,5%) e da TotalEnergies (37,5%), "foram paralisadas" após "incidentes ocorridos durante a noite de 7 para 8 de abril, que danificaram uma das duas linhas de processamento da refinaria", lê-se.
Os responsáveis pelo conglomerado energético francês esclareceram que "não houve vítimas" resultantes das ofensivas sofridas no complexo industrial, junto à margem do golfo Pérsico.
Aeroportos europeus enfrentam escassez "sistémica" de combustível
Litro de gasóleo baixa 5,5 cêntimos e de gasolina 3 cêntimos na próxima semana
O preço dos combustíveis vai baixar na próxima semana. A descida contraria a tendência das últimas semanas mas está longe de anular os aumentos.
Os preços dos combustíveis em Portugal vão descer na próxima semana, com o gasóleo simples a recuar cerca de 5,5 cêntimos por litro e a gasolina 95 a baixar três cêntimos.
As previsões de evolução dos preços da Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC), a que a RTP teve acesso, têm já o valor do IVA incluído.
Com base nos valores atuais da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) e tendo em conta as previsões das descidas, a partir de segunda-feira o preço médio da gasolina simples 95 deverá situar-se nos 1,913 euros por litro, enquanto o gasóleo simples deverá fixar-se nos 2,090 euros por litro.
c/ Lusa
Líbano quer participar nas negociações de cessar-fogo em Washington
Segundo o responsável, “a posição do Líbano era de que um cessar-fogo era uma condição prévia para prosseguir negociações que visavam um acordo mais amplo com Israel”.
Líbano enfrenta crise de segurança alimentar
"O que estamos a testemunhar não é apenas uma crise de deslocação, mas está a tornar-se rapidamente uma crise de segurança alimentar", disse a diretora do Programa Alimentar Mundial no país, Allison Oman, falando por videoconferência a partir de Beirute.
Allison Oman alertou que os alimentos estão a tornar-se cada vez mais inacessíveis devido ao aumento dos preços e à crescente procura entre as famílias deslocadas.
Desde março. Quase 600 crianças morreram ou ficaram feridas no Líbano
Mais de 30 crianças foram mortas e quase 150 ficaram feridas na onda de bombardeamentos levada a cabo na quarta-feira pelas tropas israelitas, acrescentou a UNICEF.
“A UNICEF está a receber relatos de crianças que foram retiradas dos escombros, enquanto outras permanecem desaparecidas e separadas das suas famílias. Muitas estão traumatizadas, tendo perdido entes queridos, as suas casas e qualquer sensação de segurança. Em todo o país, mais de um milhão de pessoas foram desalojadas, incluindo cerca de 390 mil crianças, muitas pela segunda, terceira ou até quarta vez”, lê-se no comunicado da agência da ONU.
A UNICEF recorda que, “o direito internacional humanitário é claro: os civis, incluindo as crianças, devem ser protegidos em todos os momentos”.
"Forças de Defesa de Israel estão em estado de guerra"
“As IDF estão em estado de guerra, não estamos em cessar-fogo, continuamos a combater aqui neste sector, este é o nosso principal sector de combate. No Irão, estamos em cessar-fogo e podemos retomar os combates a qualquer momento, e de forma muito intensa”, afirmou Eyal Zamir, durante uma visita à localidade de Bint Jbeil, no sul do Líbano.
França e Paquistão condenam `violações do cessar-fogo no Líbano`
Os comentários, feitos após uma conversa telefónica na manhã desta sexta-feira, são significativos porque o Paquistão — que mediou o cessar-fogo entre os EUA e o Irão — afirmou que a trégua abrange o Líbano, uma alegação contradita pelos EUA e por Israel.
A França argumentou que o cessar-fogo deveria incluir o Líbano.
Dar e Barrot “destacaram a importância da plena implementação e do respeito pelo cessar-fogo” na sua conversa, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Paquistão.
Zelensky confirmou participação ucraniana no conflito contra o Irão
Zelensky fez o primeiro reconhecimento público das operações internacionais na quarta-feira, em declarações à imprensa que estiveram sob embargo até hoje de manhã.
Segundo o Presidente da Ucrânia, as forças de Kiev participaram em operações no estrangeiro utilizando aparelhos aéreos não tripulados de interceção de fabrico ucraniano, eficazes contra drones Shahed de fabrico iraniano utilizados pela Rússia na Ucrânia.
"Não se tratava de uma missão de treino ou de exercícios, mas sim de apoio na construção de um sistema de defesa aérea moderno que realmente funcionasse", disse Zelensky.
A Ucrânia participou nas operações defensivas antes do cessar-fogo provisório no Médio Oriente, alcançado entre o Irão e os Estados Unidos.
Zelensky não identificou os países envolvidos, mas afirmou que os efetivos ucranianos operaram "em várias nações", ajudando a reforçar os respetivos sistemas de defesa aérea.
Anteriormente, Zelensky tinha declarado que 228 especialistas ucranianos estiveram destacados na região do Médio Oriente.
Espanha pede ao Irão que negocie "de boa-fé"
"Encorajo o Irão, como já comuniquei ao seu Ministro dos Negócios Estrangeiros, a participar nestas negociações e a participar de boa-fé", disse Albares aos jornalistas, acrescentando que falou com o seu homólogo iraniano "anteontem" (quarta-feira) e pediu-lhe que parasse de "lançar mísseis e drones".
José Manuel Albares voltou a criticar Israel por continuar a bombardear o Líbano apesar do cessar-fogo: "O que está a acontecer no Líbano é uma vergonha para a consciência da humanidade. O nível de violência, a violação do direito internacional, do direito internacional humanitário, por parte de Israel, é inaceitável."
Hezbollah ataca colonatos israelitas com bombardeamentos de rockets
Num comunicado divulgado na rede social Telegram na manhã desta sexta-feira, o Hezbollah prometeu que “estes ataques continuarão até que a agressão israelo-americana contra o país e o povo cesse”.
Coreia do Sul envia representante especial a Irão por incertezas em Ormuz
O ministro dos Negócios Estrangeiros sul-coreano, Cho Hyun, acordou na quinta-feira à noite, num telefonema com o homólogo iraniano, Abbas Aragchi, o envio de um funcionário especial a Teerão "para tratar da situação no Médio Oriente e dos assuntos bilaterais" entre os países, de acordo com um comunicado ministerial.
De acordo com Seul, Aragchi "acolheu favoravelmente a iniciativa" das autoridades sul-coreanas e defendeu a necessidade de manter uma comunicação fluida, além de explicar a posição iraniana relativamente à "situação atual" na região, incluindo Ormuz.
Durante a conversa, Cho saudou o acordo de cessar-fogo, que "abriu caminho para o reinício da navegação no Estreito de Ormuz", e manifestou esperança de que as negociações entre as partes sejam concluídas com sucesso.
Neste sentido, o ministro sul-coreano salientou a necessidade de retomar "de forma rápida e segura" a livre navegação por Ormuz de todos os navios, incluindo os sul-coreanos, e instou Aragchi a "continuar a zelar pela segurança dos cidadãos coreanos no Irão".
O chefe da diplomacia iraniana esclareceu que a navegação pelo estreito de Ormuz "será possível, em coordenação com as Forças Armadas do Irão e tendo em conta as limitações técnicas existentes", desde que "a outra parte cumpra os compromissos durante o período de cessar-fogo".
No entanto, Aragchi salientou que a "base para o fim total da guerra em todas as frentes" passa pelo facto de "todas as partes respeitarem" o pacto de trégua, "tal como" referiu o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, mediador do conflito.
A Coreia do Sul importa cerca de 70% do petróleo bruto desta região em guerra, e mais de 95% do volume passa por Ormuz.
O país asiático elevou recentemente para o nível 3, o segundo mais alto, o alerta de crise de segurança energética.
Casa Branca avisou os funcionários do governo dos EUA para não fazerem apostas no mercado
O jornal disse que o anúncio foi feito um dia depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, ter dito na Truth Social que iria ordenar aos militares que adiassem quaisquer ataques contra centrais elétricas e infraestruturas energéticas iranianas.
A Casa Branca já confirmou a autenticidade do alerta.
China autoriza refinarias estatais a utilizar reservas comerciais
Refinarias como a Sinopec e a China National Petroleum poderão utilizar os stocks comerciais mantidos em fábricas de processamento ou em instalações de armazenamento, acrescentou o relatório.
Crescimento das economias na Ásia-Pacífico desacelera para 5,1%
O conflito no Médio Oriente "agravou as tensões geopolíticas globais" e as "perturbações" no setor energético, "aumentando a inflação e travando ainda mais o crescimento em toda a região", indicou o BAD no seu principal relatório anual de perspetivas, Asian Development Outlook (ADO).
A instituição multilateral, com sede em Manila, antecipa que a guerra no Médio Oriente "afete negativamente as perspetivas dos países em desenvolvimento da Ásia e do Pacífico", cujo crescimento deverá moderar-se para 5,1%, tanto em 2026 como em 2027, num cenário otimista de "estabilização precoce".
Neste contexto, o BAD prevê um crescimento do PIB de 4,6% na China em 2026; de 6,9% na Índia; e de 4,7% no conjunto dos países do Sudeste Asiático.
No entanto, num cenário hipotético em que as perturbações no Médio Oriente se prolonguem até ao terceiro trimestre de 2026, o crescimento regional poderá cair para 4,7%, em 2026, e 4,8%, em 2027.
Paquistão prepara-se para receber delegações iranianas e americanas para negociações
Estes ataques israelitas são os mais mortíferos no Líbano, onde Israel luta contra o Hezbollah pró-Irão, desde o início da guerra no Médio Oriente, que começou a 28 de fevereiro com um ataque conjunto israelo-americano contra o Irão.
"A realização de negociações com o objetivo de pôr fim à guerra depende do respeito dos Estados Unidos pelos seus compromissos de cessar-fogo em todas as frentes, particularmente no Líbano", disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Esmail Baghai, conforme noticiado pela agência de notícias ISNA.
Na altura em que o cessar-fogo foi anunciado, o Paquistão, país mediador no conflito, afirmou que a trégua se aplicava "em todo o lado, incluindo o Líbano". Isto foi posteriormente negado tanto por Israel como pelos Estados Unidos.
Sob um forte esquema de segurança, Islamabad transformou-se numa cidade fantasma, onde as negociações serão realizadas num hotel de luxo.
O vice-presidente JD Vance vai liderar a delegação americana para as conversações sobre o Irão no sábado, ao lado do enviado especial Steve Witkoff e de Jared Kushner, genro de Donald Trump, anunciou a Casa Branca.
Maior flotilha de sempre para Gaza sai de Barcelona no domingo
Pretende ser "a maior missão marítima em defesa da Palestina" da história, com os organizadores a sublinharem que apesar de a atenção internacional se ter desviado de Gaza, Israel mantém o bloqueio ao território, assim como ataques, que se intensificaram também na Cisjordânia.
"À medida que a atenção mundial se deslocou para o conflito regional mais alargado, o regime israelita intensificou a sua agenda genocida, reforçando o cerco, restringindo a ajuda humanitária, expandindo os colonatos, acelerando a apropriação de terras, implementando uma lei de pena de morte de 'apartheid' que se aplica exclusivamente aos palestinianos e ocultando os seus crimes de guerra no meio do caos", defendeu a Flotilha Global Sumud, num comunicado divulgado na quarta-feira.
Para a organização, "cada barco, cada delegação, cada momento de ação cívica internacional pode ajudar a devolver a Palestina ao centro da atenção global".
A nova Flotilha Global Sumud deve sair no domingo de Barcelona com cerca de 70 barcos, mais 20 do que a anterior, a que partiu em outubro passado da mesma cidade e acabou intercetada pela marinha israelita, sem que nenhuma embarcação tenha conseguido aproximar-se de Gaza.
Mais de 70 países condenam ataques contra capacetes azuis e população civil no Líbano
Embaixadores de uma dezena de países expressaram "profunda preocupação com a escalada da tensão no Líbano desde 02 de março de 2026 e o impacto na segurança das forças de paz", na sequência da morte de três capacetes azuis indonésios e depois de militares de França, Gana, Nepal e Polónia terem ficado feridos.
As missões diplomáticas sublinharam que "as forças de paz nunca devem ser alvo de ataques" e alertaram que estes factos "podem constituir um crime de guerra", ao mesmo tempo que fizeram um "apelo à ONU para que continue a investigar todos os ataques".
Estas delegações também deram ênfase à "situação humanitária no Líbano, especialmente devido ao elevado número de vítimas civis, à destruição generalizada de infraestruturas e à deslocação em massa de mais de um milhão de pessoas".
Japão vai colocar no mercado 20 dias de reservas estratégicas de petróleo
A libertação, confirmada esta sexta-feira pela primeira-ministra, Sanae Takaichi, com início no início de maio, visa garantir que o arquipélago mantenha um abastecimento estável, segundo explicou a chefe do Governo numa reunião do Conselho de Ministros, avançou a estação japonesa de televisão NHK.
Guarda Revolucionária nega ter feito ataques na região durante cessar-fogo
Num comunicado divulgado pela agência iraniana Fars, o corpo militar de elite da República Islâmica afirmou que, caso o Exército ataque algum alvo, tal será anunciado de forma oficial e "corajosa".
A mensagem surge depois de o Kuwait, que tem sido alvo habitual dos ataques iranianos desde o início do conflito a 28 de fevereiro, anunciar ter intercetado nas últimas horas ‘drones’ e mísseis que se dirigiam contra infraestruturas energéticas no país.
A agência noticiosa estatal da Arábia Saudita, SPA, também noticiou ataques contra instalações energéticas horas antes, que provocaram a morte de uma pessoa.
A Guarda Revolucionária acrescentou que, se estas informações forem verdadeiras, "são obra do inimigo", em referência a Israel e aos Estados Unidos.
Portugal e mais oito países do sul da UE pedem trégua efetiva no Líbano e em toda a região
Num comunicado conjunto, os países MED9 apelam a "uma desescalada sustentada" e ao cumprimento da trégua em toda a região, incluindo no Líbano, para se poder "avançar nas negociações rumo a uma paz duradoura e sustentável".
"Preocupa-nos profundamente que, infelizmente, a violência continue em grande escala", acrescentaram os nove países (Chipre, Croácia, Eslovénia, Espanha, França, Grécia, Itália, Malta e Portugal).
Os ministros dos Negócios Estrangeiros ou seus representantes dos MED9, reuniram-se durante o dia em Split, na Croácia, na presença da comissária para o Mediterrâneo, Dubravka Suica, para abordar a situação de instabilidade na região mediterrânica e debater questões de segurança marítima, económica e energética.
O conflito, refere o comunicado final, é "inaceitável" e "pode deteriorar-se ainda mais, com repercussões importantes para a paz e a segurança regionais e mundiais".
Hezbollah dispara míssil e desencadeia alarmes em Israel
O Hezbollah disse ter atacado infraestruturas "militares israelitas" na cidade de Haifa, no norte do país, na noite de quinta-feira.
Israel e a milícia xiita libanesa apoiada pelo Irão, Hezbollah, trocaram tiros repetidamente na quinta-feira.