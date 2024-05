Delegações de Israel e Hamas abandonam Cairo após 2 dias de conversações indiretas

Fonte da segurança interna citada pela cadeia televisiva egípcia e considerada muito próxima dos serviços de informações egípcios indicou que "as delegações do Hamas e de Israel partiram após uma ronda negocial de dois dias no Cairo".

Segundo a Al Qahera, e apesar de as negociações terem sido retomadas na terça-feira com a participação dos mediadores, de Israel e do Hamas, "permanecem por resolver diversos pontos controversos".

A cadeia televisiva assinalou ainda que, apesar da retirada das duas partes, o Egito, Qatar e Estados Unidos "continuam a aproximar os pontos de vista" de Israel e do Hamas sobre uma proposta de trégua formulada pelos mediadores e aceite pelo movimento islamita na segunda-feira, apesar de o Governo israelita assegurar que não corresponde à formulação original.

O Hamas anunciou previamente a sua retirada do Cairo sem mencionar os motivos, mas indicou que a "invasão israelita" de Rafah, sul da Faixa de Gaza e junto à fronteira com o Egito, e o controlo militar do respetivo posto fronteiriço "tem como objetivo bloquear os esforços dos mediadores e intensificar a agressão e a guerra de extermínio".

"O movimento Hamas afirma o seu compromisso e adesão à nossa posição ao aceitar o documento apresentado pelos mediadores", indicou a organização em comunicado.

Hoje, e segundo fontes citadas pela Al Qahera, o Egito advertiu para "o perigo de uma escalada" na região caso não seja alcançado um acordo entre Israel e o Hamas, e a delegação egípcia está a intensificar os esforços "para encontrar uma fórmula de consenso sobre alguns pontos em disputa", que não precisaram.

Juntaram-se hoje ao processo negocial representantes da Jihad islâmica e de outras fações palestinianas, para além do Hamas, um sinal de que "estão a ser resolvidos os pontos em litígio" e que "existem sinais sobre um amadurecimento do acordo", segundo fontes citadas pela cadeia televisiva.

A proposta de trégua aceite pelo Hamas prevê uma pausa de três fases, de 42 dias cada uma, que implicaria a troca de reféns por prisioneiros palestinianos detidos pelos israelitas, a retirada das forças militares judaicas da Faixa de Gaza e uma "calma sustentável" no enclave, para além do aumento da ajuda humanitária aos civis, entre outros pontos.

A nova ronda de negociações coincide com a operação militar iniciada na segunda-feira por Israel em Rafah, e que já provocou dezenas de mortos entre a população que se refugiou nesta área.