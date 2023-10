Demitido presidente da Empresa Brasil de Comunicação por partilha nas redes sociais contra Israel

"Não precisa ser sionista para apoiar Israel. Ser um idiota é o bastante", lia-se no texto escrito pelo ilustrador brasileiro Carlos Latuff e partilhado no X (antigo Twitter) por Hélio Doyle.

Esta partilha, entretanto apagada, gerou críticas ao longo do dia, tendo o então presidente da EBC sido chamado ao Palácio do Planalto em Brasília para discutir o assunto com o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta.

"Disse-me que a referida repostagem e sua repercussão na imprensa criaram constrangimentos ao Governo, que mantém posição de neutralidade no conflito, em busca da paz e da proteção aos cidadãos brasileiros", escreveu Hélio Doyle no X.

"Diante disso, pedi desculpas e comuniquei que deixo a presidência da EBC", acrescentou.

Israel tem bombardeado incansavelmente Gaza, desde o sangrento ataque surpresa de 07 de outubro do Hamas, que matou 1.400 pessoas em Israel, a maioria delas civis.

A resposta israelita causou pelo menos 3.478 mortos no superpovoado território palestino, a maioria civis, segundo as autoridades locais.