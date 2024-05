Foto: Michael A. McCoy - Reuters

O líder do Partido Democrático na Câmara dos Representantes admite a possibilidade de os Estados Unidos combaterem ao lado da Ucrânia contra a Rússia. Hakeem Jeffries diz haver uma probabilidade "significativa" de serem enviados soldados norte-americanos, caso a Ucrânia comece a perder a guerra.