Democratas do Congresso dos EUA divulgam mais imagens do caso Epstein

A divulgação das 68 fotos, de entre 95 mil do espólio de Epstein entregue aos congressistas, teve lugar na véspera do prazo final para o governo Trump divulgar os documentos em sua posse sobre Epstein, que morreu na prisão em 2019.

"É tempo de o Departamento de Justiça divulgar os ficheiros", declararam no X os congressistas democratas, membros de uma influente comissão da Câmara de Representantes.

Na sua vitoriosa campanha presidencial de 2024, Trump prometeu revelações bombásticas sobre a investigação a Epstein, bilionário de quem foi amigo durante décadas, mas após chegar à Casa Branca classificou o caso de "farsa" por parte da oposição democrata.

Face à intransigência de diversos eleitos republicanos e da opinião pública quanto à divulgação dos documentos, em novembro Trump assinou uma lei que obrigava o seu governo a divulgar todos os documentos relacionados com o caso.

A morte de Jeffrey Epstein, encontrado enforcado na sua cela na prisão de Nova Iorque a 10 de agosto de 2019 enquanto aguardava julgamento, alimentou inúmeras teorias da conspiração, incluindo de que foi assassinado para encobrir um escândalo com figuras proeminentes do país.

Algumas das fotos divulgadas hoje mostram-no num escritório com Steve Bannon, antigo conselheiro de Donald Trump, a posar com o cineasta Woody Allen e com o intelectual de esquerda Noam Chomsky aparentemente a bordo de um jato privado.

Outras imagens mostram passaportes e cartões de identidade pertencentes a mulheres ucranianas, russas e sul-africanas, com os seus nomes e fotos rasurados.

A existência de ligações entre Epstein e as pessoas retratadas era conhecida e nenhuma das fotos divulgadas desde a semana passada parece retratar qualquer comportamento criminoso.

Na semana passada, os deputados democratas já tinham divulgado várias imagens, incluindo de Trump e do ex-presidente Bill Clinton, bem como do ex-príncipe britânico Andrew.

Steve Bannon e Woody Allen também estavam entre os retratados, juntamente com Bill Gates, cofundador da Microsoft, e Richard Branson, fundador do Grupo Virgin.

Donald Trump sempre negou ter qualquer conhecimento de atividades criminosas de Epstein e afirma ter rompido com este no início dos anos 2000, muito antes de ser investigado judicialmente.