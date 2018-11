Democratas ultrapassaram Republicanos em mais de 12 milhões de votos para o Senado

RTP08 Nov, 2018, 16:58 / atualizado em 08 Nov, 2018, 17:20 | Mundo

O resultado das eleições intercalares de terça-feira ditou mudanças significativas no Congresso norte-americano, com a vitória democrata na Câmara dos Representantes e o reforço da maioria republicana no Senado.







No entanto, avaliadas as principais vitórias e derrotas por ambos os aparelhos partidários, destaca-se o número bastante superior de votos dos Democratas na contabilização final para o Senado – mais 12 milhões que os Republicanos – o que não impediu que o Grand Old Party tenha conseguido fortalecer a maioria nesta câmara.







“A ascensão das minorias na América é agora inequívoca. Especialmente quando temos um Presidente que foi eleito com uma maioria no colégio eleitoral, ainda que tenha recebido menos três milhões de votos que a sua adversária, e um Supremo Tribunal em que cinco dos nove juízes foram nomeados por presidentes republicanos, que receberam menos votos populares que os seus opositores democratas e foram confirmados por um Senado similarmente enviesado”, considera Laurence Tribe, um professor de Direito Constitucional na Universidade de Harvard, em declarações ao jornal The Guardian





Na explicação dos analistas, a desvantagem republicana nestas eleições evitou uma maioria ainda mais significativa na Câmara dos Representantes, bem como uma eventual vitória também no Senado. A “onda azul”, dizem, foi evitada por uma junção de fatores, nomeadamente por táticas de gerrymandering e de anulação de votos.





Para Laurence Tribe, este “ajuste deliberado das fronteiras de distrito” garantiu ainda que a vitória dos Democratas na Câmara dos Representantes não fosse tão avassaladora e que o equilíbrio relativo naquela câmara se mantivesse.





O processo de gerrymandering designa as mudanças no formato dos distritos federais, desenhados de dez em dez anos com base nos censos, geralmente feitos de forma a obter vantagem no número de representantes políticos conquistados. O desenho atual, REDMAP (Redistricting Majority Project) foi concebido em 2010 por responsáveis republicanos. A próxima redefinição de “fronteiras de distrito” acontece em 2020.





Outro elemento que poderá ter enviesado os resultados desta eleição, prejudicando sobretudo os Democratas, foi a “supressão” de votos em alguns Estados, como salienta o jornal The Guardian. Foi o caso de Dacota do Norte, onde muitos nativos norte-americanos foram impedidos de votar, ou na Geórgia, onde a Democrata Stacey Abrams esteve próxima de ser eleita como primeira mulher negra congressista.

Abrams obteve 48,7 por cento dos votos, mas sabe-se que o pedido de registo de mais de 50 mil eleitores ficou suspenso ainda antes da eleição (na sua grande maioria, esta suspensão foi aplicada a eleitores negros).





Até ao momento, Stacey Abrams recusa-se a reconhecer a derrota e pede que todos os votos sejam contabilizados.

“Não se enganem. Esta corrida ainda não acabou. Como temos feito desde o primeiro dia, a minha equipa vai continuar a trabalhar, sem parar, para garantir que todos os boletins de voto são contados. Porque votar é o alicerce e a força vital da nossa democracia”, afirmou.