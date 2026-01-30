Departamento de Justiça dos EUA divulga três milhões de documentos sobre Epstein

(em atualização)



O novo conjunto de documentos inclui mais de três milhões de páginas, dois mil vídeos e 180 mil imagens. Não há, por enquanto, previsão de divulgação de mais ficheiros.





Dos novos ficheiros, encontram-se fotografias registados por Epstein e por outras pessoas – não reveladas -, assim como imagens pornográficas, registos dos tribunais, e-mails e registos do Departamento de Justiça e do FBI. Os documentos que continham imagens de morte ou de abuso sexual de menores ou que identificassem as vítimas, foram removidas.



Em conferência de imprensa, o secretário adjunto da Justiça, Todd Blanche, não revelou quais as novidades na investigação, nem quais os novos nomes divulgados nos ficheiros revelados, mas garantiu “transparência” e que não existe nenhuma “proteção” em relação ao envolvimento de Donald Trump nos escândalos de abuso sexual de Epstein.



Em relação ao atraso da divulgação dos novos documentos, Blanche justificou com a proteção das vítimas e com a altura dos milhões de páginas, comparando a “duas torres Eiffel”.



Nos novos ficheiros revelados, encontram-se relatos de Epstein feitos à companheira, Ghislaine Maxwell, sobre a sua saúde psicológica a partir da prisão, assim como o certificado de naturalização de Maxwell, datada de 2002, e que continha como morada a Ilha Little St James, propriedade do pedófilo.





Num comunciado do Departamento de Justiça, é feito um aviso sobre a possível existência de "imagens, documentos ou vídeos falsos ou submetidos de forma fraudulenta", alguns deles contento "alegações falsas e sencacionalistas contra o Presidente Trump, que foram submetidas ao FBI pouco antes da eleição de 2020".





Além disso, há registo de um e-mail por parte de Peter Mandelson, ex-embaixador britânico nos Estados Unidos, de 16 de junho de 2009, a pedir a Epstein para ficar numa das suas propriedades. Este e-mail foi enviado quando o pedófilo já se encontrava preso por prostituição de menores.