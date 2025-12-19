Departamento de Justiça liberta novo conjunto de documentos relativos ao processo Epstein

Alguns dos documentos não são completamente desconhecidos. A Administração cede assim a uma pressão que vem tanto dos adversários políticos como dos próprios apoiantes.

Foto: Jonathan Ernst - Reuters

O Departamento de Justiça norte-americano acaba de libertar um novo conjunto de documentos relativos às investigações sobre Jeffrey Epstein, criminoso sexual que morreu em 2019 na prisão enquanto aguardava julgamento e cuja rede de amizades o ligava a algumas das pessoas mais influentes dos Estados Unidos, entre estes o próprio presidente Donald Trump, muito pressionado nos últimos meses a abrir o processo ao público.

A divulgação acontece após meses de disputas políticas que opuseram alguns dos mais radicais apoiantes de Trump, levando mesmo a uma rebelião após a relutância do presidente em tornar públicos todos os registos ligados às investigações sobre Epstein.
Como refere a Reuters, o Departamento de Justiça acrescentou uma nota na página onde publicou os links para os documentos, afirmando que “todos os esforços razoáveis foram feitos” para ocultar as informações pessoais das vítimas, alertando contudo para a possibilidade de algumas poderem ser divulgadas inadvertidamente.

