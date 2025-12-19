Mundo
Departamento de Justiça liberta novo conjunto de documentos relativos ao processo Epstein
Alguns dos documentos não são completamente desconhecidos. A Administração cede assim a uma pressão que vem tanto dos adversários políticos como dos próprios apoiantes.
(em atualização)
Face à pressão para libertar os ficheiros da investigação a Jeffrey Epstein, o Departamento de Justiça divulgou esta sexta-feira um novo conjunto de documentos, havendo no entanto elementos agora mostrados que já não são eram desconhecidos.
A divulgação acontece após meses de disputas políticas que opuseram alguns dos mais radicais apoiantes de Trump, levando mesmo a uma rebelião após a relutância do presidente em tornar públicos todos os registos ligados às investigações sobre Epstein.
Como refere a Reuters, o Departamento de Justiça acrescentou uma nota na página onde publicou os links para os documentos, afirmando que “todos os esforços razoáveis foram feitos” para ocultar as informações pessoais das vítimas, alertando contudo para a possibilidade de algumas poderem ser divulgadas inadvertidamente.