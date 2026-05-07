Departamento do Tesouro dos EUA anuncia novas sanções ao Irão

Nova ronda de negociações entre Israel e Líbano prevista para 14 e 15 de maio nos EUA
Espera-se que as negociações abordem temas como a retirada completa de Israel do Líbano, a situação dos deslocados internos no país e os esforços de reconstrução.
O frágil cessar-fogo, que o Presidente Donald Trump prolongou por três semanas durante a segunda ronda de negociações no final de Abril, está sob enorme pressão, com os contínuos ataques israelitas no sul do Líbano e os ataques do Hezbollah contra as forças israelitas.
Pelo menos quatro navios metaneiros transitaram discretamente pelo Estreito de Ormuz
Desde o início da guerra, as empresas de transporte de gás natural liquefeito (GNL) têm sido "muito cautelosas" devido ao "elevado valor dos navios e à dimensão relativamente pequena da frota global de navios metaneiros", disse Laura Page, analista da Kpler, à AFP.
Entre 1 de março e 21 de abril, apenas um navio metaneiro, o Sohar, transitou por esta passagem estratégica vazio, segundo a Kpler.
Desde 22 de abril, foram registados cinco trânsitos, realizados por quatro navios metaneiros ligados aos Emirados Árabes Unidos. Dois navios transitaram pelo estreito de Malaca com carga: o Mubaraz a 23 de abril e o Mraweh a 27 de abril.
O Mubaraz desligou o seu sinal a 28 de março, após carregar GNL a 2 de março na Ilha de Das, nos Emirados Árabes Unidos. Religou o sinal a 27 de abril, na costa sul da Índia, de acordo com dados de rastreio marítimo da Global Fishing Watch e da Bloomberg.
O Mraweh, por sua vez, desligou o seu sinal a 19 de abril, perto de Khor Fakkan (Emirados Árabes Unidos), à entrada do Golfo Pérsico. Religou o sinal na quarta-feira, ao aproximar-se do Estreito de Malaca, navegando em direção ao Japão.
Trata-se de um navio metaneiro cujo histórico de navegação, disponível no Kpler (desde 2020), mostra que transporta exclusivamente carga de GNL da Ilha de Das, geralmente com destino à China, Índia ou Japão. Desta vez, Kpler considera que o navio entrou no Golfo através do Estreito de Ormuz a 22 de abril, carregou a sua carga a 24 de abril e partiu do Golfo a 27 de abril, tudo sem transmitir a sua posição.
Outros dois navios metaneiros conseguiram entrar no Golfo através do estreito de Ormuz, mas sem carga, segundo Kpler. O Al Hamra desligou o seu sinal a 19 de abril perto de Khor Fakkan (tal como o Mraweh), atravessou o estreito a 25 de abril e carregou uma carga na Ilha de Das a 5 de maio, enquanto o Marigold desligou o seu sinal a 3 de maio antes de atravessar o estreito no dia seguinte.
Estes dois navios, cujo sinal permanece desligado, não saíram do Golfo, segundo Kpler.
EUA impõem novas sanções ao Irão
Entre os sancionados está o vice-ministro do Petróleo do Iraque, Ali Maarij Al-Bahadly, acusado pelo Departamento do Tesouro dos EUA de facilitar "o desvio de petróleo para ser vendido em benefício" do Governo iraniano e de grupos apoiados pelo Irão no país.
O Departamento do Tesouro dos EUA informou ainda ter sancionado três altos funcionários de grupos apoiados pelo Irão no Iraque, bem como quatro empresas iraquianas. Os indivíduos sancionados são Mustafa Hashim Lazim al-Behadili, Ahmed Khudair Maksus Maksus e Mohammed Issa Kadhim al-Shuwaili.
"O Departamento do Tesouro não ficará de braços cruzados enquanto os militares iranianos exploram o petróleo iraquiano para financiar o terrorismo contra os Estados Unidos e os nossos parceiros", afirmou o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, em comunicado.
MNE iraniano reuniu telefonicamente com homólogo paquistanês
Tal como foi noticiado anteriormente, o Irão afirmou estar a analisar a proposta dos EUA para pôr fim à guerra e que irá comunicar a sua posição aos mediadores paquistaneses, enquanto Islamabad manifestou a esperança de que um acordo possa ser alcançado em breve.
“Nesta consulta, as partes, ao analisarem os últimos acontecimentos e as tendências atuais na região, enfatizaram a importância de continuar o caminho do diálogo e da diplomacia, bem como de expandir a cooperação construtiva entre os países da região, a fim de manter a estabilidade e evitar a formação e a escalada de tensões”, afirma o comunicado no Telegram de Araghchi que não revela muitos detalhes sobre o progresso das negociações.
Exército israelita afirma ter morto 220 membros do Hezbollah desde o "cessar-fogo"
Na última semana, as forças israelitas mataram 85 membros do Hezbollah e atingiram mais de 180 instalações militares pertencentes ao grupo, segundo o comunicado.
O Ministério da Saúde do Líbano afirma que Israel matou mais de 2.700 pessoas desde 2 de março, incluindo dezenas desde o início da alegada trégua.
Croatia Airlines cancela 900 voos até julho devido à crise de combustível
De acordo com o diretor comercial da companhia aérea estatal croata, Slaven Zabo, os cortes representam cerca de 5% dos 27 mil voos programados para esse período.
O responsável anunciou ainda um aumento nos preços dos bilhetes a partir de junho devido a diversos fatores, como a procura e a elevada concorrência, os preços do combustível ou o aumento das taxas aeroportuárias.
"O preço do combustível para aviões duplicou desde o início da crise e aumentou mais do que o do petróleo bruto. Os custos atuais do combustível para as companhias aéreas, incluindo a Croatia Airlines, provocarão perdas multimilionárias neste período", afirmou o responsável da companhia aérea.
Netanyahu reivindica responsabilidade pela morte de comandante do Hezbollah
"Na noite passada, eliminámos o comandante da força al-Radwan do Hezbollah no coração de Beirute", disse Netanyahu num vídeo divulgado pelo seu gabinete. "Digo aos nossos inimigos nos termos mais claros possíveis: nenhum terrorista tem imunidade. Qualquer pessoa que ameace o Estado de Israel morrerá pelos seus atos."
Presidente do Irão esteve reunido com o líder supremo
O encontro foi marcado por um ambiente "humilde e profundamente cordial", segundo declarações de Pezeshkian.
Rangel rejeita queixas do ativista da flotilha
Paulo Rangel diz ainda que a ação das autoridades consulares portuguesas foi exemplar e rejeita as críticas do ativista de falta de acompanhamento por parte do cônsul na Grécia.
Israel matou comandante da força Radwan do Hezbollah em ataque a Beirute
Em comunicado, as FDI identificaram o comandante da Radwan como Ahmed Ghalib Balut, afirmando que foi morto num ataque no bairro de Dahiyeh, no sul de Beirute.
Preço do cabaz alimentar sobe na primeira semana de maio e atinge valor mais alto de sempre
A cesta de 63 bens alimentares essenciais monitorizada pela DECO PROteste nunca esteve tão cara e já custa mais de 261 euros.
Portos iranianos prontos para prestar serviços de apoio a navios no Estreito de Ormuz
O aviso foi divulgado numa mensagem da Organização dos Portos e Assuntos Marítimos do Irão aos capitães de navios comerciais na região do Golfo, informou a agência de notícias oficial IRNA.
Todas as embarcações que navegam em águas territoriais – particularmente as que se encontram em águas e portos iranianos – podem beneficiar do fornecimento de combustível, serviços médicos e material para manutenção.
A agência marítima informou que a mensagem será transmitida através de redes de comunicação e sistemas de frequência muito alta (VHF) na região três vezes por dia, durante três dias.
Hamas confirma morte do filho do líder na Cidade de Gaza
A vítima é o quarto filho do chefe exilado do Hamas em Gaza a ser morto em ataques israelitas. Hayya, que tem sete filhos, sobreviveu a várias tentativas israelitas de o assassinar.
Um ataque israelita na capital do Catar, Doha, no ano passado, que teve como alvo a liderança do Hamas, matou um dos seus filhos, embora Hayya tenha sobrevivido. Outros dois filhos foram mortos em tentativas anteriores de assassinato por parte de Israel, em ataques a Gaza em 2008 e 2014.
Bolsas europeias sobem e petróleo cai perante possível acordo de paz no Irão
As principais bolsas europeias abriram hoje com cautela e em alta ligeira, perante um possível acordo de paz no Irão e desbloqueamento do estreito de Ormuz, que leva novamente a uma queda no preço do barril de petróleo Brent.
Cerca das 08:30 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a subir 0,17% para 624,28 pontos.
As bolsas de Paris e Frankfurt avançavam 0,67% e 0,28%, bem como as Madrid e Milão que subiam 0,18% e 0,16%, respetivamente.
Londres era a exceção e descia 0,27%.
A bolsa de Lisboa invertia a tendência da abertura, com o principal índice, o PSI, a recuar 0,31% para 9.237,72 pontos, depois de ter terminado num novo máximo desde junho de 2008 em 09 de abril (9.484,93 pontos).
O euro estava em alta e subia 0,14% para 1,1765 dólares, no mercado de câmbios de Frankfurt.
A esta hora, os futuros do Dow Jones e do Nasdaq apontam para ganhos de 0,35% e de 0,28%, respetivamente.
Os principais índices bolsistas dos Estados Unidos terminaram na quarta-feira em alta, o Dow Jones a avançar 1,24% e o Nasdaq 2,02%.
Depois de as bolsas terem subido mais de 2% na quarta-feira, os investidores optam esta quinta-feira por aproveitar os recentes aumentos nos preços de muitos valores para recolher benefícios.
Os Estados Unidos e o Irão estão a aproximar-se de um acordo sobre um memorando para pôr fim à guerra, informou a CNN, que cita uma fonte regional próxima das negociações.
Espera-se que o Irão responda hoje à proposta norte-americana através dos mediadores.
Neste contexto, o preço do petróleo Brent, o de referência na Europa, para entrega em julho, recua 2,95% para 98,28 dólares, enquanto o West Texas Intermediate (WTI), para entrega também em julho, de referência nos EUA, baixava 2,70% para 88,77 dólares.
O gás natural para entrega a um mês no mercado TFF dos Países Baixos, referência na Europa, descia 3,08% para 42,551 euros por megawatt-hora (MWh).
Na quarta-feira, o Brent fechou com uma queda de 7,83%, embora durante o dia tenha chegado a perder quase 12% e o mínimo da sessão se tenha situado em 96,75 dólares.
Por sua vez, os metais preciosos estão em alta, com um aumento de 1,03% no caso do ouro, para 4.739,54 dólares a onça, e de 2,52% no caso da prata, para 79,31 dólares.
Na Ásia, o principal índice da bolsa de Tóquio, o Nikkei, depois de três dias sem cotação devido a feriados, disparou hoje 5,58% para um novo máximo acima de 62.000 pontos, impulsionado pelas empresas tecnológicas e pelo otimismo dos investidores em relação ao andamento das negociações entre os Estados Unidos e o Irão para pôr fim à guerra.
Por sua vez, a bolsa de Xangai ganhou 0,48%, a de Shenzhen subiu 1,18%, e o Hang Seng de Hong Kong, avançava 1,68% pouco antes do final da sessão.
Na agenda macroeconómica, hoje a agência de estatística europeia Eurostat divulgará os números das vendas a retalho da zona euro do mês de março.
Em princípio, espera-se que este indicador tenha voltado a cair, devido à baixa confiança que os consumidores da região demonstram, especialmente depois do início do conflito no Médio Oriente e o consequente aumento dos preços da energia.
No mercado de dívida, a rentabilidade do título alemão a 10 anos descia para 2,964%, depois de ter fechado em 2,999% na sessão anterior.
Em relação às criptomoedas, a bitcoin desce 0,12%, mas mantém-se acima da barreira de 80.000 dólares (81.323,10 dólares).
Emirates anuncia lucros anuais mais elevados apesar da guerra no Médio Oriente
Durante os primeiros onze meses do ano fiscal, antes de o tráfego no Aeroporto do Dubai ser severamente afetado pelo conflito, "a situação do Grupo era muito positiva", disse o CEO da Emirates, Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, em comunicado.
"Embora ainda estejamos a operar com uma capacidade de passageiros inferior à anterior à interrupção, as operações de carga aumentaram", acrescentou.
O Aeroporto do Dubai, que serve a segunda maior cidade dos Emirados Árabes Unidos, tem sido alvo frequente de ataques aéreos iranianos em resposta à ofensiva israelo-americana que começou a 28 de fevereiro.
Irão e Myanmar marcam reunião de líderes do Sudeste Asático
"A atual crise no Médio Oriente e as repercussões de grande alcance, como a interrupção do fluxo de energia, rotas comerciais, fornecimento de alimentos, cadeias de abastecimento e a segurança dos nossos cidadãos, recorda-nos que acontecimentos além da nossa região podem ter efeitos imediatos e profundos na ASEAN", declarou a ministra filipina dos Negócios Estrangeiros, Theresa Lazaro, anfitriã do conclave.
A chefe da diplomacia filipina abriu os trabalhos na reunião em que participaram os homólogos da região, antes da cimeira de primeiros-ministros e presidentes do bloco, prevista para esta sexta-feira na cidade de Cebu, região central do arquipélago.
O Sudeste Asiático, fortemente dependente das importações energéticas do Médio Oriente, sofreu um grande impacto do bloqueio do Estreito de Ormuz, por onde transita cerca de um quinto do comércio mundial de crude, na sequência da guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irão.
As Filipinas, um dos países mais afetados, declararam em março o estado de emergência energética, como medida para enfrentarem a escassez de combustível, enquanto Tailândia, Vietname, Laos e Myanmar (antiga Birmânia) também aplicaram medidas para lidar com a situação.
A diminuição do comércio de derivados como a ureia, fertilizante essencial para a agricultura, levantou preocupações entre os países presentes devido ao impacto na segurança alimentar da região.
À margem da reunião, está igualmente previsto um encontro entre líderes políticos de Brunei, Filipinas, Indonésia e Malásia.
MSF denuncia efeitos devastadores do bloqueio a Gaza entre grávidas e lactantes
A crise alimentar provocada em 2025 por Israel ao bloquear a ajuda humanitária em Gaza teve um efeito devastador nas mulheres grávidas e lactantes, bem como nos recém-nascidos e bebés, revelou a Médicos Sem Fronteiras (MSF).
O estudo revelado hoje em Genebra indica que, entre outubro de 2024 e o final de 2025, as equipas da MSF prestaram assistência a 513 crianças com menos de seis meses, das quais 91% corriam o risco de problemas de crescimento e desenvolvimento.
Em dezembro passado, 200 bebés já não faziam parte dos programas: 32% (64 crianças) tiveram de os abandonar devido à insegurança e à deslocação, e 7% (14) faleceram, segundo os dados do estudo.
Os primeiros casos de desnutrição infantil foram identificados em janeiro de 2024 e, até fevereiro passado, foram atendidas 4.176 crianças e 3.336 mulheres com desnutrição aguda, indicou a MSF.
Mais de metade das mães de recém-nascidos atendidas pela MSF foi afetada pela desnutrição em algum momento da gravidez, 25% das quais continuavam desnutridas após o parto, indicaram os estudos da organização.
A MSF estabelece uma ligação entre os dados recolhidos e o bloqueio israelita, bem como os ataques contra infraestruturas civis, incluindo estabelecimentos médicos.
"A insegurança, as deslocações da população, as restrições à ajuda humanitária e o acesso limitado a alimentos e cuidados médicos tiveram consequências devastadoras na saúde materna e neonatal", afirma a organização, num comunicado.
"As famílias adotaram mecanismos de sobrevivência, dando frequentemente prioridade aos homens e às crianças em detrimento das mães na hora de distribuir os escassos alimentos", descreveu a coordenadora médica da MSF para a Palestina, Marina Pomares.
A situação continua "extremamente frágil", apesar de um cessar-fogo em vigor desde outubro, após dois anos de conflito, acrescenta a MSF, apelando a Israel para que autorize imediatamente a entrada sem entraves da ajuda em Gaza.
No terreno, "a crise de desnutrição é inteiramente provocada", afirma a responsável médica da MSF para as emergências, Merce Rocaspana, citada no comunicado.
Antes de a guerra eclodir no território palestiniano, na sequência do ataque levado a cabo pelo movimento fundamentalista islâmico Hamas em Israel a 07 de outubro de 2023, "a desnutrição em Gaza era praticamente inexistente", sublinha a ativista.
As equipas da MSF observaram ainda um dos fatores que contribuiu para o elevado número de abortos espontâneos foi o `stress` causado pela dificuldade de acesso à ajuda humanitária e pela insegurança.
As agências internacionais estimaram que, durante grande parte de 2025, três quartos da população de Gaza sofria de elevados níveis de insegurança alimentar e, em agosto, foi declarado o estado de fome, o primeiro de sempre registado no Médio Oriente.
A análise aponta também críticas à Gaza Humanitarian Foundation (GHF) --- uma organização privada apoiada pelos Estados Unidos e por Israel ---, criada em maio de 2025 para substituir a ONU e organizações não governamentais na prestação de ajuda humanitária, antes de ser dissolvida em novembro.
Com a chegada da GHF, o número de pontos de distribuição de alimentos em Gaza passou de cerca de 400 para quatro pontos "militarizados e mortíferos", sublinha o chefe da unidade de emergência da MSF, Jose Mas, citado no estudo.
Durante esse período, acrescenta a MSF, as estruturas que apoiavam em Gaza constataram "um forte aumento do número de pacientes que procuravam tratamento devido à violência perpetrada nos pontos de distribuição alimentar e à desnutrição associada à privação de alimentos".
Ainda segundo Mas, o cessar-fogo trouxe alguma estabilidade, mas a situação continua extremamente frágil e as equipas da organização continuam a admitir novos doentes com desnutrição.
"A população de Gaza é obrigada a suportar condições de vida deliberadamente indignas e carece de acesso a ajuda, rendimentos e recursos básicos", sublinha o dirigente.
Ativista português na flotilha diz ter sido torturado por Israel
Em entrevista à Lusa, Nuno Gomes, de 56 anos, antigo motorista de mercadorias internacionais, adiantou que o exército israelita “travou a campanha marítima”, que envolvia 58 embarcações e 181 ativistas que pretendiam romper o bloqueio naval israelita e a abrir um corredor humanitário permanente na Faixa de Gaza para levar ajuda humanitária, a 27 de abril e que “sequestrou todos os envolvidos”.
Já em Lisboa, depois de ter regressado a Portugal a 02 deste mês, o ativista português considerou “vergonhosa a abordagem” feita pelo cônsul de Portugal em Creta, onde o exército israelita desembarcou 179 dos 181 ativistas, e lamentou que o Governo português continue a pactuar com Israel.
“A intercessão por parte do exército israelita foi feita em águas internacionais, 50 milhas a sul da costa da Grécia. Foi muito violenta, tanto do ponto de vista psicológico como do ponto de vista físico. […] Apontaram-nos armas com lasers, armas carregadas com munições reais. Não pediram autorização para entrar dentro das embarcações. A partir daquele momento, ficamos com a certeza absoluta que estávamos a ser raptados”, relatou.
“Apoderaram-se dos nossos passaportes e deram-nos ordens específicas para que, se não cumpríssemos as ordens, que iam disparar e poderiam inclusivamente matar-nos”, acrescentou, admitindo que se assustou e teve medo, apesar de, contou, “saber muito bem lidar com medo”, pois teve treino militar no corpo de tropas paraquedistas de 1988 a 1990.
Segundo Nuno Gomes, que reside em Arganil, próximo de Coimbra (centro de Portugal), nas 48 horas em que considerou que “esteve raptado” em pleno navio, sofreu “uma tortura psicológica permanente”, pois não os deixavam dormir e foi “atacado fisicamente” em várias ocasiões.
“Intercedi em ajuda perante camaradas meus, não cumpri com algumas ordens que eles me deram e […] fui penalizado severamente e fui torturado fisicamente, acabando por sofrer lesões graves no meu corpo, incluindo uma costela rachada em dois sítios diferentes, uma lesão também grave que me causa bastantes dores na coluna vertebral e tenho algumas nódoas negras e arranhões pelo meu corpo todo, incluindo esta, que espero que mostre nas câmaras, que está aqui na minha testa. E aqui ainda tenho a cara um pouco inchada”, indicou à Lusa.
Nuno Gomes, que em agosto do ano passado já tinha efetuado uma greve de fome diante do parlamento português para protestar contra a intervenção militar na Faixa de Gaza, frisou que a abordagem que o Consulado de Portugal em Creta “foi vergonhosa”, pois não foi ajudado em nada.
“Tenho de apelidar esta abordagem do Consulado como absolutamente vergonhosa, mas, também tendo em conta a posição do nosso governo, que continua a negociar com um país [Israel] genocida, isso não me admira”, referiu, apesar de considerar positivo Portugal ter reconhecido o Estado da Palestina.
“O cônsul esperou por mim, abordou-me, cumprimentou-me, perguntou-me como é que eu estava e expliquei-lhe a situação, que tinha sido raptado e torturado. Disse-me que não podia fazer nada, que eu tinha o meu passaporte comigo, que eu era um cidadão livre, que eu podia fazer aquilo que eu quisesse, e que tinha que contactar os meus familiares em Portugal para me comprarem uma passagem para eu regressar ao país. Disse-lhe boa noite, obrigado pela sua presença e fui-me embora”, contou.
Questionado pela Lusa sobre se faria tudo novamente, mesmo que fosse nas mesmas circunstâncias, Nuno Gomes, foi claro: “voltaria a fazer tudo outra vez e essa seria sempre a minha opção e a razão por que o faria é precisamente por isso”.
“Fazendo ou não fazendo algo, tenho sempre uma opção. E o povo palestiniano não tem opções. É tratado como sendo um povo de segunda classe. Isto não é justo, é ilegal. Não lhes é dada qualquer oportunidade de se defenderem. Eu, como cidadão responsável, lá estaria novamente ao lado deles, porque eles são uma lufada de ar fresco para a humanidade”, respondeu.
“É um povo que tem sido maltratado violentamente. Os familiares daquelas pessoas são assassinadas, barbaramente assassinadas, estão a sofrer um genocídio desde quase há 80 anos e, no entanto, continuam a ser amáveis, a ter empatia, a mostrar amor pelo próximo e isso é um exemplo para mim, para a minha família e acho que devia ser um exemplo para todos os portugueses e para a humanidade em geral”, concluiu.
Resposta de Teerão à proposta dos EUA deverá ser entregue hoje ao Paquistão
Um deputado do parlamento iraniano e antigo ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou hoje que será enviada uma resposta aos norte-americanos.
Os iranianos afirmam que, neste momento, não estão a negociar o seu programa nuclear; trata-se apenas de terminar a guerra em todas as frentes. Querem garantias diretamente do Conselho de Segurança da ONU, depois querem o levantamento das sanções e a reabertura do Estreito de Ormuz. Se isto for conseguido, numa segunda fase, estão prontos para discutir o seu programa nuclear.
No Estreito de Ormuz, os iranianos estabeleceram um novo organismo denominado "Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico". Afirmam que o regime marítimo no estreito mudou e que qualquer navio que por ali passe precisa de comunicar com as autoridades iranianas.
Trump considera acordo "muito possível" e mercados reagem em forte alta
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerou "muito possível" um acordo de paz com o Irão, o que provocou uma queda do preço do petróleo e uma subida acentuada das bolsas.
"Tivemos discussões muito positivas nas últimas 24 horas e é muito possível que cheguemos a um acordo", afirmou Trump, na quarta-feira, durante uma sessão com jornalistas no Salão Oval.
"Se o Irão aceitar dar o que foi acordado, (...) a já lendária operação `Fúria Épica` estará concluída", tinha escrito, horas antes, o Presidente na rede social que detém, Truth Social.
Mas, se os iranianos "não aceitarem, os bombardeamentos começarão e serão, infelizmente, a um nível e com uma intensidade muito maiores do que antes", advertiu, numa referência à campanha norte-americano-israelita levada a cabo de 28 de fevereiro até ao cessar-fogo de 08 de abril.
O principal negociador iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, considerou, por sua vez, que Washington procura forçar a rendição de Teerão através de uma "nova estratégia" destinada a "destruir a coesão do país".
A República Islâmica absteve-se, no entanto, de bater com a porta, tendo o porta-voz da diplomacia iraniana, Esmail Baghai, afirmado que "o Irão continua a analisar o plano e a proposta norte-americana".
Os mercados financeiros mantiveram o cenário otimista, com Wall Street a encerrar em forte alta, na esteira da euforia registada nas bolsas europeias, prosseguida pelos mercados asiáticos, que abriram hoje em forte alta.
O principal índice de bolsa de Tóquio progredia acima dos 4% uma hora após a abertura das negociações e depois de estar encerrado nos primeiros três dias da semana.
Já o preço do barril de Brent, referência para a Europa, desceu quase 8%, para 101,27 dólares, longe do pico de 126 dólares atingido há alguns dias.
Na terça-feira, sublinhando alegados "grandes progressos alcançados no sentido de um acordo completo e definitivo com os líderes iranianos", Trump anunciou a suspensão da operação norte-americana, lançada na véspera, para permitir que centenas de navios retidos no Golfo atravessassem o estreito de Ormuz.
Teerão bloqueia a passagem estratégica para o comércio mundial de hidrocarbonetos desde o início da guerra, que causou milhares de mortos, sobretudo no Irão e no Líbano.
Washington mantém o bloqueio aos portos iranianos iniciado a 13 de abril, e o Pentágono anunciou na quarta-feira que um petroleiro iraniano que tentou forçá-lo foi neutralizado com a destruição do leme.
Num aparente sinal de evolução no terreno, o porta-aviões francês Charles-De-Gaulle dirige-se para a região do Golfo, segundo Paris, no quadro de uma coligação franco-britânica, formada para garantir a segurança do estreito de Ormuz após um eventual acordo de paz.
Na ONU, Washington e os Estados do Golfo prepararam uma resolução no Conselho de Segurança exigindo que Teerão cesse os ataques, revele a localização das minas marítimas e se abstenha de cobrar portagem à navegação no estreito, segundo o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio. A votação deverá ocorrer nos próximos dias.
Shehbaz Sharif, primeiro-ministro do Paquistão, que acolheu, a 11 de abril, negociações diretas entre o Irão e os Estados Unidos, disse ter "boas esperanças" de que a dinâmica atual conduza a uma paz duradoura.
Num outro cenário do conflito, Israel está "preparado para todos os cenários" face ao Irão, advertiu o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, que sublinhou que o exército do país também está pronto para retomar uma operação "forte e poderosa".
Na frente libanesa, Netanyahu afirmou na quarta-feira à noite que o exército tinha alvejado um comandante de alto escalão do Hezbollah em Beirute.
Uma fonte próximo do grupo pró-iraniano confirmou à agência de notícias France-Presse que um dirigente do Hezbollah foi morto no ataque --- o primeiro nos subúrbios a sul da capital desde o cessar-fogo de 17 de abril.
O Ministério da Saúde libanês registou 11 mortos no sul e no leste do país na quarta-feira, em resultado de bombardeamentos israelitas, apesar da trégua imposta pelos Estados Unidos.
O exército israelita anunciou a interceção de um "alvo aéreo suspeito" proveniente do Líbano após o disparo de sirenes no norte do país na noite de quarta-feira para quinta-feira.