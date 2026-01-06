Depois da Venezuela, quais são os próximos alvos de Donald Trump?

Donald Trump também reiterou o seu desejo de se apoderar da Gronelândia. Mas, onde é que o presidente americano vai parar? Quais são os próximos objetivos?

"Donald Trump quer continuar a pressionar o Irão, que é um ator muito importante na região, e tentar desestabilizar ainda mais o Irão. Mas, apesar do seu enfraquecimento, o Irão ainda seria provavelmente capaz de se defender um pouco melhor do que a Venezuela", conclui Serge Jaumain, professor de história contemporânea na ULB e especialista em Estados Unidos.





Debatis Alice / 6 janeiro 2026 05:36 GMT





Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa - RTP

A Colômbia está, portanto, na mira de Donald Trump. Questionado sobre a possibilidade de os Estados Unidos levarem a cabo uma operação militar contra a capital, Bogotá, o Presidente americano respondeu: "Isso parece-me bem".Uma frase curta e cheia de insinuações que deixou o presidente colombiano Gustavo Petro em alvoroço. Petro rejeita as acusações de Donald Trump de que seja um traficante de droga, tal como o presidente venezuelano que foi capturado no fim de semana.Será de facto concebível uma operação dos EUA na região?(UCL).Goza de um maior apoio popular. Não há comparação", garante Michel Liégeois.Desde o início do segundo mandato de Donald Trump, os dois líderes têm-se confrontado regularmente sobre questões como as tarifas aduaneiras e a política de migração.Grande ilha ártica com 57. 000 habitantes e território autónomo dinamarquês, a Gronelândia possui importantes recursos minerais, na sua maioria inexplorados, e tem uma posição estratégica. Donald Trump reiterou a sua apetência pela região."Precisamos da Gronelândia do ponto de vista da segurança nacional e a Dinamarca não será capaz de tomar conta", reafirmou Donald Trump aos jornalistas no domingo. Vamos tratar da Gronelândia dentro de dois meses. Vamos falar da Gronelândia daqui a 20 dias"."Não há qualquer comparação entre a situação na Venezuela e na Gronelândia, face às ações e intenções dos Estados Unidos fora das suas fronteiras", reagiu com firmeza Paula Pinho, porta-voz principal da Comissão Europeia, na segunda-feira."A Gronelândia é um aliado dos Estados Unidos, está abrangida pela aliança da NATO, o que é uma diferença muito grande", sublinhou a porta-voz da Comissão Europeia no briefing diário do executivo europeu.O Presidente dos EUA intensificou também as suas ameaças de intervenção contra Cuba e o México. Estes países poderiam, portanto, ser os próximos alvos potenciais."O México é o país de trânsito de uma parte do fentanil encontrado em grandes quantidades nos Estados Unidos., acrescenta Serge Jaumain, professor de história contemporânea na Universidade Livre de Bruxelas (ULB) e especialista em Estados Unidos.Por último, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no domingo que o seu inimigo de 40 anos, o Irão, seria atingido "muito duramente" se fossem mortos manifestantes durante os atuais protestos no país, inicialmente por razões económicas, mas que se alargaram para incluir exigências políticas."Estamos a observar isto de muito perto. Se começarem a matar pessoas como fizeram no passado, penso que vão ser muito duramente atingidos", disse Donald Trump a bordo do seu avião Air Force One.Em junho passado, os Estados Unidos bombardearam várias instalações nucleares iranianas importantes. Este ataque pôs fim a um processo de negociações bilaterais entre os Estados Unidos e o Irão, com o objetivo de limitar o programa nuclear iraniano.