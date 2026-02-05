Depressão ibérica. Leonardo multiplica estragos em Espanha

O perigo de cheias, inundações e deslizamentos de terra continua a inquietar a população portuguesa e em território espanhol o cenário não é diferente.



As chuvas “extraordinariamente abundantes”, como descreve a Agência Estatal de Meteorologia (AEMET) de Espanha, têm-se sentido nos últimos dias em todo o território do país vizinho e prevê-se que o quadro se mantenha nas zonas oeste, centro e sul do país, pelo menos até sábado.



As condições meteorológicas adversas já provocaram o desaparecimento de uma mulher, após uma queda no Rio Turvilla, no município de Sayalonga, em Málaga. Segundo o relato de outra mulher, citado pelo jornal El País, ambas tinham saído para passear os cães quando o animal da vítima caiu no curso de água e ao tentar resgatá-lo, a mulher acabou por ser arrastada pela corrente.



As operações de busca continuam no terreno. A Guarda Civil está a coordenar os trabalhos, com o apoio de especialistas do Grupo de Resgate e Intervenção em Montanha (Greim) e de equipas de atividades subaquáticas. Participam ainda agentes da Polícia Local, elementos do Consórcio Provincial de Bombeiros e voluntários da Proteção Civil, de acordo com fontes do Instituto Armado citadas pelo mesmo jornal.



Todo o território espanhol está sob alerta devido à chuva e ao vento forte, com exceção da Catalunha e do País Basco. Esta quinta-feira foi decretado aviso laranja para as províncias de Almería, Córdoba, Granada, Jaén e Málaga por motivo de vento forte e agitação marítima. O mesmo aconteceu em Ávila e Cáceres, por precipitação acumulada.



A situação meteorológica de alto risco estende-se ainda a Albacete, onde se teme o vento forte, e em A Coruña, Pontevedra e Múrcia, devido ao estado do mar.



Nas Ilhas Baleares, estão previstos avisos costeiros a partir do meio-dia. São sete as comunidades autónomas de Espanha sob aviso laranja: Andaluzia, Baleares, Castela e Leão, Castela-La Mancha, Extremadura, Galiza e Região de Múrcia.



Estão mais de 150 estradas cortadas em todo o país em consequência da passagem da depressão Leonardo, sendo que 140 destas pertencem à comunidade de Andaluzia. Localizada na costa sul do país ibérico, a região, que está sob alerta vermelho desde quarta-feira, tem sido a principal afetada pelo mau tempo.



Mais de 3.500 pessoas ficaram desalojadas, retiradas de casa por precaução, há problemas na distribuição de energia e as escolas foram encerradas em praticamente toda a região de Andaluzia, onde a Proteção Civil registou mais de 6.200 ocorrências ao longo do dia de quarta-feira.



Entretanto, o aumento dos caudais de água, provocado pelo arrastamento de sedimentos devido à chuva intensa, está também a gerar preocupação noutras zonas do país. Em Guadix, a Câmara Municipal alertou, na noite de quarta-feira, para que a população evite consumir ou cozinhar com a água da rede pública até novo aviso.



Na manhã desta quinta-feira, a autarquia informou que os depósitos foram limpos durante a noite, mas a recomendação mantém-se até serem conhecidos os resultados das análises, que deverão ser realizadas ao longo desta quinta-feira.