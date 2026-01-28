Depressão Kristin leva neve, chuva e vento a Espanha

Córdoba, Granada, Jaén e Albacete estarão sob aviso amarelo de chuva, que passará a laranja em Cádis e Málaga.



Em Cádiz (Andalucía) a subida do caudal do rio Guadarranque deixou 250 famílias desalojadas. O porto de Algeciras está encerrado e as ligações fluviais para Ceuta, Tanger e Tarifa foram canceladas devido à forte agitação marítima.





A estância de esqui da Sierra Nevada permanece encerrada pelo terceiro dia consecutivo devido ao vento e à chuva.





c/ agências

De acordo com a Agência Estatal de Meteorologia (Aemet), a situação será especialmente adversa no sudeste da península, onde Almería está sob alerta vermelho — um risco extraordinário — para rajadas de vento que podem atingir os 130 quilómetros por hora, sobretudo no vale de Almanzora e na região de Los Vélez. As escolas estão encerradas em várias províncias., a maioria secundárias, embora nove autoestradas registem problemas e restrições devido à queda de neve, o que obrigou as autoridades a impor o uso de correntes ou pneus de inverno em todas as áreas montanhosas.em Huesca, Teruel, Saragoça, Ávila, Salamanca, Segóvia, Soria, Valladolid, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Lleida, Cáceres, Lugo, Ourense, Madrid (regiões montanhosas, metropolitanas e Henares), Navarra (regiões centrais e dos Pirenéus) e La Rioja (região ibérica). Além disso, o aviso será elevado para laranja (significativo) em Burgos, León, Palencia e Zamora.Osestão em vigor em Huelva, Teruel, Saragoça, Ilhas Baleares (Menorca), Soria, Guadalajara, Barcelona, Tarragona, Madrid (regiões montanhosas, metropolitanas e Henares, sul, Vegas e regiões ocidentais), Múrcia (planalto, Vega del Segura, Campo de Cartagena e Mazarrón) e Castellón. Almería, onde são esperadas rajadas de vento de 130 quilómetros, está em alerta vermelho.estão Huelva, Cádis, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Sevilha, Ilhas Baleares (Maiorca, Ibiza e Formentera), Ávila, Segóvia, Salamanca, Valladolid, Zamora, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Badajoz, Cáceres, Múrcia (noroeste, Vale de Guadalentín, Lorca e Águilas), Alicante, Valência e Ceuta.O vento forte provocou o corte das linhas telefónicas no norte de Cáceres, o que deixou a população sem a possibilidade de contactar os serviços de socorro.(costa ocidental e oriental), Ilhas Baleares (Menorca), Cantábria (zonas costeiras) e Gipuzkoa, Biscaia, Castellón, Melilla (zonas costeiras), Santa Cruz de Tenerife (Tenerife, La Palma e El Hierro) e Las Palmas (Gran Canaria, Lanzarote e Fuerteventura).A Autoridade da Bacia Hidrográfica do Guadalquivir (CHG) emitiu um alerta vermelho devido à cheia do rio Guadalquivir.A câmara de Madrid ativou o Plano de Emergência de Inverno devido à queda de neve.