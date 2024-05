Deputado e candidato autárquico cabo-verdiano morreu em Portugal

Eleito pela ilha do Maio, integrava a bancada do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, oposição) e era candidato à liderança do município naquela ilha, nas eleições que deverão ser marcadas para o final deste ano.

A Assembleia Nacional de Cabo Verde publicou uma nota de pesar na Internet e anunciou ter autorizado o processo para a transladação do corpo de Portugal para Cabo Verde.

Edson Alves encontrava-se no Algarve, no âmbito da sua agenda autárquica, informou a televisão pública cabo-verdiana, quando se sentiu mal, acabando por falecer numa unidade hospitalar da região, acrescentou fonte próxima do malogrado.

O deputado e candidato era licenciado em História com pós-graduação em História Culturas e Poderes pela Universidade do Minho e estagiou na Câmara de Barcelos, antes de regressar a Cabo Verde e ser eleito deputado em 2021.