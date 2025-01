Deputados luso-canadianos defendem renovação no Partido Liberal após demissão de Trudeau

"Dez anos na política é muito tempo," afirmou à agência Lusa Charles Sousa, deputado por Mississauga--Lakeshore, eleito em 2022.

"Justin Trudeau fez muito para fortalecer a economia e proteger os mais vulneráveis, especialmente durante a pandemia. Ele conseguiu auxiliar jovens, idosos e tantas outras pessoas em momentos difíceis. Agora, ele percebeu que é hora de passar o bastão e garantir que o Canadá continue a avançar. Precisamos de um líder com energia, visão global e um compromisso real com os canadianos", afirmou.

Alexandra Mendes, deputada por Brossard--Saint-Lambert desde 2015 (de 2008 a 2011 por Brossard---La Prairie), elogiou Trudeau por ouvir as preocupações dentro do partido.

"O primeiro-ministro tomou a decisão certa ao reconhecer a necessidade de renovação," disse Mendes.

"Este processo de liderança será uma oportunidade de atrair novamente o interesse e a confiança dos canadianos. Precisamos de alguém com integridade, que inspire confiança e que esteja preparado para proteger os ganhos sociais que alcançámos. Ao mesmo tempo, é fundamental que o próximo líder demonstre capacidade de gestão responsável das finanças públicas", sustentou.

Peter Fonseca, deputado por Mississauga East--Cooksville desde 2015, destacou a importância de encontrar um líder que compreenda as necessidades económicas do país.

"O Canadá precisa de um líder que saiba como fortalecer a economia, porque uma economia forte sustenta tudo o que valorizamos -- saúde, educação e oportunidades para as famílias," afirmou. "Estamos num momento de transição, e os canadianos esperam uma nova visão, uma nova energia. Esta é a oportunidade do Partido Liberal de apresentar um caminho renovado para o futuro", acrescentou.

Os deputados também destacaram o legado de Trudeau, mas reconheceram que a mudança de liderança chega num momento crítico para o Partido Liberal, que enfrenta queda nas sondagens e eleições iminentes.

"Tenho muito respeito pelo primeiro-ministro," acrescentou Sousa. "Ele percebeu o momento certo para sair e dar espaço a novas ideias. Esta transição será essencial para garantir que os valores e prioridades do Canadá sejam preservados", prosseguiu.

Mendes reiterou a importância de reconquistar a confiança dos canadianos.

"Os canadianos valorizam uma sociedade justa, mas também esperam uma liderança que assegure a estabilidade e o progresso," afirmou. "O próximo líder terá de demonstrar que está à altura deste desafio."

O Partido Liberal tem até 24 de março, data do reinício do Parlamento, para eleger um novo líder, numa corrida que promete ser decisiva para o futuro político do Canadá.