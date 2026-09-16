Desabamento de edifício em Gaza mata pelo menos 20 pessoas

O edifício, conhecido como 'Edifício da Felicidade', desabou durante a madrugada desta quarta-feira e atingiu mortalmente pelo menos 20 moradores que se encontravam no interior e pessoas deslocadas que viviam em tendas nas proximidades.





O anúncio foi feito pela Defesa Civil de Gaza que adiantou que outras 16 pessoas foram retiradas dos escombros com vida, dez das quais ficaram feridas.





As operações de resgate continuam para tentar localizar outras vítimas.





Raed al-Dahshan, diretor da Defesa Civil na Cidade de Gaza, afirmou que ainda existem sinais de vida entre os destroços. "Ainda estamos a ouvir vozes debaixo dos escombros, por isso ainda há esperança de encontrar pessoas", disse, citado pela BBC.





Vários moradores disseram que cerca de dez famílias continuam no edifício, apesar dos danos estruturais e dos avisos sobre o perigo.





Uma das testemunhas que assistiu ao colapso comparou-o a um terramoto. "Houve um estrondo alto e eu não conseguia ficar de pé. As pedras caíram sobre nós e, quando olhei para fora, vi muita poeira”, revelou. Poucos minutos depois “havia gritos por toda a parte”, relatou Umm Mohammed Bakrun.





Um outro morador explicou que o edifício apresentava uma inclinação.





Mansour Abu Mohammed afirmou que o os sinais de instabilidade eram evidentes.





"Todos os dias as pedras caíam da casa" mas "as pessoas que moravam lá dentro não conseguiam encontrar outro lugar para viver", relatou.





O chefe do escritório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em Gaza estimou que entre 70 e 100 pessoas poderiam estar inicialmente presas sob os escombros.





Alessandro Mrakic considerou tratar-se de uma situação "trágica" porque não têm os equipamentos e as máquinas necessárias para fazer o resgate. "Há pessoas a cavar com as próprias mãos", afirmou.

As equipas de emergência começaram as operações com meios limitados e conseguiram posteriormente obter maquinaria pesada emprestada por agências da ONU e trabalhadores humanitários egípcios.





As restrições à entrada de equipamentos em Gaza têm sido justificadas por Israel com o argumento de que estes podem ser desviados para grupos armados palestinianos.

Entretanto, surgiram vários alertas para o risco de colapso de cerca de 400 edifícios danificados pela guerra, sobretudo com a aproximação do inverno.





A Organização das Nações Unidas estima que cerca de 80% das estruturas de Gaza foram destruídas ou danificadas, enquanto aproximadamente 1,9 milhões de pessoas foram deslocadas durante o conflito.