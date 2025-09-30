Desabamento de escola na Indonésia deixa soterrados dezenas de estudantes

Pelo menos um estudante morreu, dezenas ficaram feridos e estima-se que 65 estudantes tenham ficado soterrados nos escombros. As equipes de resgate avistaram entretanto outros corpos, indicando que o número de mortos provavelmente aumentará.

Equipes de resgate, polícia e soldados, que trabalharam durante a toda a noite, levaram esta manhã oxigénio e água a estudantes presos nos escombros instáveis de betão do edifício da Escola Islâmica Al Khoziny, na cidade de Sidoarjo, no leste de Java, a ilha da Indonésia onde se situa a capital, Jacarta.

Foram retirados dos escombros até agora oito sobreviventes, enfraquecidos e feridos.

As famílias dos estudantes reuniram-se em hospitais ou perto do edifício desabado, aguardando notícias.

Um quadro de avisos no posto de comando instalado no complexo do internato listava 65 estudantes como desaparecidos esta manhã. A maioria são rapazes do 7º ao 11º ano, com idades entre 12 e 17 anos.

Pesadas lajes de betão e outros escombros, bem como partes instáveis do edifício, estão a dificultar os esforços de busca e salvamento, segundo Nanang Sigit, um oficial de busca e salvamento que liderou os esforços, citado pela agência Associated Press.

O equipamento pesado disponível, não foi utilizado devido ao receio de que possa causar mais desabamentos.

"Temos fornecido oxigénio e água às pessoas que ainda estão presas sob os escombros, mantendo-as vivas enquanto trabalhamos para as resgatar", disse Sigit.

O mesmo responsável acrescentou que os socorristas viram vários corpos sob os escombros, mas estão concentrados em salvar aqueles que ainda estão vivos.

Várias centenas de socorristas participam na operação, com equipamento para respiração, resgate, evacuação médica e outras ferramentas de apoio.

Os alunos estavam a realizar as orações da tarde num edifício que estava a ser alargado, sem autorização, que ruiu de repente, informou o porta-voz da polícia provincial, Jules Abraham Abast.

Moradores, professores e pessoal auxiliar ajudaram os estudantes feridos, muitos com ferimentos na cabeça e ossos fraturados. As estudantes, que estavam a rezar noutra parte do edifício, conseguiram escapar.

Um menino de 13 anos foi confirmado morto e outros 99 estudantes feridos foram levados para hospitais, alguns em estado crítico, segundo as autoridades.

O desabamento está a ser objeto de uma investigação. Abast informou que o antigo salão de orações tinha dois andares, mas mais dois estavam a ser acrescentados sem licença.

"A fundação do edifício antigo aparentemente não conseguiu suportar dois andares de betão e desabou durante o processo de concretagem", disse Abast.