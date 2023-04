"Desalojar agitadores". Polícia israelita invade mesquita de Al-Aqsa

O movimento palestiniano Hamas, no poder na Faixa de Gaza, denunciou um "crime sem precedentes" e apelou aos palestinianos da Cisjordânia para "irem em massa e defenderem a mesquita". O mesmo apelo foi feito pelo movimento da Jihad Islâmica.

"Esta noite, quando a polícia trabalhava para permitir que um grande número de muçulmanos pudesse celebrar o mês do Ramadão e chegar à Cidade Velha de Jerusalém e ao Monte do Templo, vários jovens e agitadores levaram para o interior da mesquita (Al-Aqsa) fogo de artifício, paus e pedras", indicou a polícia israelita em comunicado.

"Estes elementos barricaram-se no local, várias horas depois (das últimas orações da noite) para atentar contra a ordem pública e profanar a mesquita", ao mesmo tempo que gritaram "slogans para incitar ao ódio e à violência", acrescentou a mesma nota.

“A polícia israelita prendeu mais de 350 pessoas que se barricaram no Monte do Templo”, acrescentou a polícia, usando o termo judeu para o complexo da Mesquita.

Segundo o comunicado, “após muitas tentativas longas e infrutíferas para os retirar, através do diálogo, a polícia foi forçada e intervir para os retirar a fim de permitir a realização das primeiras orações do amanhecer e evitar distúrbios violentos”.

A polícia israelita publicou uma sequência em vídeo, de mais de 50 segundos, em que é possível ver explosões aparentemente causadas por fogo de artifício no interior da mesquita e silhuetas que parecem preparar-se para lançar pedras.



