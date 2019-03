Desapareceram mais de 60 unidades de medicamento para tratar VIH

Carlos Santos Neves - RTP12 Mar, 2019, 07:51 / atualizado em 12 Mar, 2019, 08:40 | Mundo

De acordo com uma nota publicada no site do Infarmed, desaparecerem de um distribuidor por grosso em Portugal 68 unidades de Tivicacy 50 mg em comprimidos. Pertenciam ao lote número XH2H.O Infarmed indica que estão em marcha ações inspetivas ao circuito do fármaco.





“Atendendo a que não se pode afastar a possibilidade das unidades do lote acima referido serem transacionadas no circuito legal, no caso de se verificar a deteção, cedência ou aquisição de unidades do lote acima mencionado, deverá ser investigada a sua proveniência, nomeadamente se a origem é de um distribuidor autorizado pelo Infarmed, e comunicada a este Instituto qualquer suspeita sobre a autenticidade”, enfatiza a Autoridade do Medicamento.



O medicamento em causa é usado em combinação com outros fármacos antirretrovíricos no tratamento de infeções por VIH. São medicados com Tivicay adultos, adolescentes e crianças com idades superiores a seis anos.



O Infarmed adiantou, por outro lado, que foi autorizada a utilização em ambiente hospitalar do medicamento Emtricitabina + Tenofovir Milan, indicado como “profilaxia pré-exposição” para minimizar o risco de infeção por VIH-1 por via sexual em adultos – é o primeiro genérico do medicamento Truvada financiado nestas condições.



Trata-se, neste caso, de um medicamento cuja aplicação é limitada a casais em que um dos membros é seropositivo ou casais em que se desconhece o estado da infeção, na população de homens que mantêm relações com parceiros do mesmo sexo.

Analgésico em falta

Na passada quinta-feira, o Infarmed reportara o desaparecimento de mais de 400 unidades do analgésico Fentanilo Basi, usado em anestesia.



Em causa, lia-se nesse comunicado da Autoridade Nacional do Medicamento, estavam 430 unidades do medicamento Fentanilo Basi, solução injetável, 0,05 mg/ml, ampola - dez unidades - 5 ml, que desapareceram de um distribuidor por grosso de medicamentos de utilização humana em Portugal.



A substância fentanil é utilizada na analgesia de curta duração ou quando necessário para período pós-operatório imediato. É também empregue enquanto componente analgésico da anestesia geral e suplemento da anestesia local.



O Fentanilo Basi é um opióide 50 vezes mais potente do que a heroína, sendo igualmente usado para atenuar dores extremas causadas por doenças crónicas e oncológicas.



c/ Lusa